Los turistas, espantados

Solo yo sé interpretar noticias que no son carnavalescas pero que tienen mucho que ver con la farándula decadente de esta ciudad. Leo en este rotativo que la ocupación hotelera en Cádiz ha bajado un 7,7 por ciento el primer fin de semana de la fiesta con respecto al año pasado. Lógico. Los turistas ya se van dando cuenta de que venir aquí no les aporta nada. Se está corriendo la voz de que este Carnaval es un sindiós. Las calles llenas de botellas y orines, las agrupaciones haciendo esperar a la gente para cantar, los bocadillos al precio de las lubinas y para comprar una botella de vino hay que pedir un aval. Un desastre que espanta a la gente. Sobre todo a quienes pernoctan en hoteles, que suelen ser personas serias. Otra cosa es los que llegan en masa en autobuses desde los pueblos o en los trenes, que están más tiesos y les da igual la cochambre. Sé que estos datos que ofrece Horeca (grande Antonio de María, qué apellido más bonito) son negativos para muchas personas, sobre todo hoteleros y hosteleros, pero para mí son agua bendita. Espero que estas cifras negativas vayan aumentando y que en cinco años aquí no venga ni el Tato. Ya este año se ve menos gente por la calle. Sueño con una ciudad libre de borrachines y cantamañanas que se creen Pavarotti. Pronto, las calles se quedarán diáfanas. Los papelillos pegados en el suelo darán paso a la cera derretida. Y aumentará la ocupación de los hoteles con una clientela piadosa y resaponsable.