Telonazos, obligados o solicitados por las mismas agrupaciones, del Concurso del Falla en Cádiz

El telonazo solicitado por el público del Gran Teatro Falla en la noche del domingo a la chirigota 'Abre los ojos', y que no se llevó a cabo porque el reglamento no lo recoge, no siempre se ha gestionado de igual manera en el Concurso de Agrupaciones. Hay precedentes de la caída del telón, aunque por diversos motivos y en años en los que las bases del COAC eran distintas.

Cabe recordar que en 1980, al cuarteto de Manuel de Agustín 'El Carota', denominado 'Pipi Pataslargas y los que le cogen las nargas', le echaron el telón por la calidad del repertorio, no exento de bastinazos.

En la final de 1984, controvertida y polémica en su último tramo tras adelantar Diario de Cádiz los presumibles premios, el cuarteto de Antonio Martín 'Goma-2' sufrió las iras de un público muy caldeado, que la tomó con esta agrupación, y ante los silbidos y abucheos decidió retirarse del escenario, cayendo el telón y sufriendo la descalificación por parte del jurado. El propio Martín contaba a este diario en 2018 que "el cuarteto estaba bastante bien, pero el ambiente en el teatro se crispó tanto de repente que los mismos chistes que habían resultado en las dos funciones anteriores enfadaron al público, que lo pagó con el grupo. Ellos se bloquearon y se retiraron, por lo que se echó el telón y el jurado los descalificó. Al final fueron ellos los que pagaron el pato".

Uno de los integrantes de 'Goma-2', José María Ruiz 'El Tomate', explicaba en otra entrevista a Diario de Cádiz en diciembre de 2023 que “cantamos a las siete de la mañana. No era a nosotros, luego me di cuenta. Era al jurado”. El Tomate, en un momento de la actuación y ante el insostenible clima, se dirigió al público para decir: "“Perdonad señores, pero nos vamos, nos despedimos porque no nos dejan actuar. El premio ‘pa’ ellos, y nos vamos. Ustedes no tenéis culpa. Nos han echado esos sinvergüenzas”, parece que dirigiéndose al jurado.

El cuarteto 'Los santos de altura', de Cádiz, en el COAC 1994, se retiró del escenario ante los silbidos e increpaciones del público. Uno de sus componentes tomó la palabra y dijo "señores así no se puede actuar. Este es el segundo año que nos lo haceís. Gracias de todas maneras". Y se fueron.

En 2012, el cuarteto 'Qué morro, qué jeta: de fuera y una quinteta', de Medina de las Torres (Badajoz), a la vista de respuesta del público optó por pedir al regidor de escena que echara el telón cuando aún no había terminado su actuación. El grupo no tuvo suerte y el respetable se lo tomó a cachondeo, tras entender que no estaba a una altura mínima para actuar en el concurso.

Un año después, en 2013, el gallinero la tomó con el cuarteto 'Un supercuarteto por to el careto y como te agaches...', de San Fernando. Ante la imposibilidad de seguir actuando, los componentes de esta agrupación se marcharon y durante un buen tiempo el escenario se quedó vacío. Finalmente bajó el telón: los cuarteteros no tenían intención de seguir.

En la época actual hubo un telonazo decretado por el jurado. Fue en 2006 con la actuación de la comparsa de Los Molares (Sevilla) 'El rey del barrio', que cantó con 16 componentes, uno más del máximo permitido en esta modalidad. La infracción llevó al jurado a decidir bajar el telón y descalificar al grupo.