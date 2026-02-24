El Falla acoge una emotiva Gala de entrega de Premios del COAC y de los Antifaces de Oro del Carnaval de Cádiz 2026

Este martes se ha celebrado en el Teatro Falla la ceremonia de entrega de los Antifaces de Oro y la entrega de premios del COAC 2026, en un acto que contó con todas las agrupaciones ganadoras de la cantera y del certamen de adultos, y con los galardonados con el Antifaz de Oro por toda una trayectoria entregada a la fiesta grande de la ciudad.

El alcalde de Cádiz, Bruno García, y la concejala de Fiestas, Beatriz Gandullo, han presidido el tradicional evento que ha contado con la destacada ausencia del jurado oficial de la modalidad de adultos, que ha plantado a la organización por varias cuestiones vinculadas al desarrollo del certamen y a las entradas para esta gala.

A las 20.00 horas ha arrancado el evento que han presentado Mirian Peralta y Enrique Miranda, quienes explicaron las dos fases del evento, la primera dedicada a los Antifaces de Oro, y la segunda, la entrega de premios del COAC, con tras lo que actuaron todos los primeros premios.

La entrega de Antifaces de Oro

La Asamblea Honoraria de Antifaces de Oro decidió conceder concesión los Antifaces de Oro del Carnaval de Cádiz 2026 al autor y periodista de Diario de Cádiz, José Manuel Sánchez Reyes, al chirigotero Julio Álvarez, a Sebastián González 'Chano El Bombista', al comparsista Francisco Joaquín Fernández 'Sito', a lo corista Mercedes Lamas, así como a Juan Fernández Elena 'El Tojo' y Antonio Gómez 'Chicuelo', a título póstumo.

El primero que se entregó fue a Antonio Gómez 'Chicuelo', a título póstumo, pues falleció en 2022. Lo recibió su hijo Sergio Gómez e impuso su hermano Angel Subiela, que luego cantó con su grupo el mítico pasodoble 'Recuerdo que era mayo' y 'Carnesita de gallina', también en homenaje a José Luis Naranjo, firmando un mágico y muy aplaudido momento en el Falla.

Chicuelo fue en sus primeros años cuartetero, por ejemplo en 'El show de Lola Coliflores' (1983) y que durante muchos años fue postulante de la comparsa que dirigía su hermano, Ángel Subiela. Lo hizo desde 1988 con 'Entre tus brazos' y luego llegaron grandes agrupaciones como 'Los piratas', 'El brujo', 'Los templarios', 'La trinchera'. También fue postulante de 'La niña de mis ojos', 'La revolución' y 'Calle de la mar', de Antonio Martínez Ares.

El segundo antifaz fue también a título póstumo para Juan Fernández Elena 'El Tojo', que recibió su hijo Francisco José Fernández 'Toté' y lo impuso el veterano autor Joaquín Quiñones. También se vivió otro gran momento con el homenaje del grupo de Faly Mosquera con coplas de 'Suspiros de Cai'. El recordado comparsista se inició en coros de Puerto Real y que fue componente de destacadas comparsas como 'España la nueva', 'Los soldaditos' , 'Suspiros de Cai' , 'Charrúas', 'Noche de Falla', Pulchinela', o 'El legado Andalusí', con la que se despidió del Carnaval.

El siguiente fue a Sebastián González 'Chano El Bombista', que lo recibió de la mano de Manuel Castellón 'Manolete' y tras lo que cantaron 'Los mulilleros de Cai' con sus míticos pasodobles. Se inició en la chirigota ‘Los hippies’ (1968) y salió luego en agrupaciones como ‘Los ribereños gaditanos’ (1972), ‘España y olé’ (1976) o las chirigotas de Fletilla, ambas primeros premios, ‘Los de la madre pelusa’ (1978) y ‘Los mulilleros de Cai’ (1979). Luego llegaron grandes comparsas como ‘Charlatanes de feria’ (1981), ‘Voces negras’ (1982), ‘Agua clara’ (1983), ‘Hombres azules’ (1985), ‘Orfebres’ (1986) o ‘Suspiros de Cai’ (1992).

Acto seguido lo ha tenido en sus manos Francisco Joaquín Fernández 'Sito', al que se lo impuso su mujer, Susana Velarde, y sus hijas, que junto a su chirigota, la de José Juan Pastrana, le dedicaron una emotiva letra expresamente para la ocasión. Sito fue componente de comparsas de Tino Tovar como 'Tic-Tac', 'Juana la loca', 'Los del año catapum', 'El Creador', 'Los gadiritas' o 'La canción de Cádiz'. Igualmente formó parte de chirigotas como 'Vota PICHA' y comparsas como 'La cuadrilla'. Es un gran entusiasta de la cantera, compartiendo con José Juan Pastrana la autoría de chirigotas juveniles.

Lo ha recibido también el chirigotero Julio Álvarez, al que se lo impuso su hija, Yoli Álvarez, tras lo que tomó la palabra muy emocionado para agradecer a sus padres, "que ya no están, y especialmente a mi madre, que me hizo prometer que no me retirara hasta que no consiguiera el antifaz". Le dedicó una copla su chirigota, 'Los desconfiaos' y seguidamente su propia hija, que también le cantó de forma expresa. Álvarez es un carnavalero que ha tocado las cuatro modalidades, comenzando en coros con Juan Antonio Lamas a mediados de los 90 y alcanzando su primera final como componente de la comparsa de los Álcántara ‘Taller de melodías’ (1995). También salió en el coro de La Salle Viña antes de enrolarse en chirigotas como ‘Los panteras’, ‘Vota PICHA’, ‘Los veteranos del Vietnam’, ‘Golfus de Roma’ o ‘Robinsón de la Isla’, todas ellas finalistas. Ya como director obtiene el primer premio en 2008 y 2009 con ‘Las pito-risas’ y ‘Salón de Belleza El Tijeritas’, respectivamente. Actualmente forma parte de la chirigota de los Villegas, siendo primer premio en 2024 con ‘Los exageraos’.

José Manuel Sánchez Reyes junto a su familia y a Juanma Canseco, tras recibir el Antifaz de Oro / Jesús Marín

En el apartado de autores lo recibió José Manuel Sánchez Reyes, al que le impuso la distinción Juanma Canseco, y al que posteriormente le cantó su chirigota, 'Los cadisapiens', que le dedicó una emotiva letra por su gran labor en el Carnaval, por su gaditanismo y su gran aportación al grupo como persona. Sánchez Reyes ha sido letrista desde 1988 de numerosas chirigotas y coros de La Salle Viña. Comenzó en 1988 con la chirigota juvenil 'Si te he visto no me acuerdo'. Su primera final en adultos fue la de 1994 en coautoría de letra con Carapalo, sacando la chirigota 'Dios dijo hermanos, pero no primos'. Luego se unió a Yuyu para hacer 'Los últimos en enterarse' y 'Los bordes del área', antes de alcanzar el primer premio de coros con La Salle Viña en 'El habla de Cádiz' (1997). Le siguieron chirigotas como 'Club de fans de Estrellita Castro', 'Los veteranos del Vietnam' o 'Los monstruos de pueblo'. Participó en 'Los de gris', primer premio de 2013, y luego con Manolo Santander hizo chirigotas como 'La maldición de la lapa negra'. Con su hijo Manolín y Carlos Pérez fue primer y segundo premio con 'La misión' y 'Los viñanos', respectivamente.

Mercedes Lamas fue la última en recibir el Antifaz de Oro, sucediendo a la única mujer que lo tenía hasta ahora: Adela del Moral. Se lo impuso Nandi Migueles, y tras lo que cantó tango el coro 'Los caletarios' una letra como mujer Antifaz de Oro.

Siempre tocando la bandurria, su primera agrupación fue el coro de su padre, Juan Antonio Lamas, 'La inquisición', finalista en 1992, saliendo en otros muchos con su progenitor como 'El ventorrillo', segundo premio en 1999, 'Calle nueva' o 'El balneario de la Palma y del Real'. Formó parte de coros de Francis Sevilla Pecci como 'El patio de mi casa' o 'Los hijos del 78'. En los últimos años ha salido en el Coro de Los Niños, desde 'El diablo se viste de coro' hasta 'La desafinada'.

El galardón Antifaz de Oro se creó en 1967 por el Ayuntamiento de Cádiz como un agradecimiento de la ciudad a todas las personas que trabajan por el Carnaval en sus distintas facetas.

Tras la foto de familia, recibió el Premio Fundación María Zambrano la chirigota 'Los antiguos', de Carlitos Pérez e Iván Romero, y se entregaron los premios del COAC 2026.