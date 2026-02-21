'El sindicato', 'Ssshhhhh!!' y 'El manicomio' ganan en el Concurso de Popurrís de La Viña

El coro 'La carnicería', segundo premio, en su actuación en las semifinales en La Viña.

La Federación de Peñas Caleteras del barrio de La Viña ha dado a conocer la relación de agrupaciones premiadas en el XLII Concurso de Popurrís, celebrado estos días de Carnaval en el tablao de la calle La Palma.

Tras la final celebrada en la noche del viernes, en coros el ganador fue 'El sindicato', siendo el segundo premio para 'La carnicería' y el tercero para 'La esencia'.

'Ssshhhhh!!' fue la vencedora en chirigotas, con 'Nos hemos venío arriba' en segundo puesto y 'Los Robin' como tercer premio.

En comparsas ganó 'El manicomio', seguida por 'Los pájaros carpinteros' y 'OBDC, me quedo contigo'.

El premio 'Piropo a Cádiz' fue para la chirigota 'Los antiguos' y el 'Manuel Torres Vera' al mejor tipo, para el coro 'La esencia'. El premio 'Piropo a la Viña' quedó desierto.

Los premios en metálico son en popurrís de 1.500 euros para el primero de coros, 750 para el segundo y 500 para el tercero. En el caso de las chirigotas y comparsas, 1.000, 500 y 250 respectivamente. Los premios Piropo a La Viña y Manuel Torres están dotados cada uno con 250 euros.