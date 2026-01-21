Más de un siglo de historia del Gran Teatro Falla

Fue en enero de 1910 cuando el Gran Teatro Falla abrió sus puertas por primera vez, aunque no se llamaría así ni sería el edificio original. El coliseo gaditano, ese templo de ladrillitos coloraos como ahora se conoce gracias a su estilo neomudéjar, viene a sustituir al anterior inmueble que, construido de madera, sufrió un incendio que lo destruiría por completo allá por 1881 cuando solo contaba con una década de vida.

A pesar de la intención de una rápida reconstrucción, el nuevo teatro tardaría 30 años en construirse. Unos años más tarde, concretamente en 1926, el Gran Teatro de Cádiz pasó a llevar el nombre del compositor gaditano Manuel de Falla, hijo predilecto de la ciudad

Las coplas de Carnaval entrarían en el templo gaditano un año más tarde, en 1927. Sería un histórico de la fiesta el que estrenó la expresión popular en este inmueble como es Manuel López Cañamaque con 'Los Pelotaris', así como 'Los Cristerpines Bufos', de José Poce.

El Gran Teatro de Cádiz era un espacio reservado para la burguesía, de modo que el carnaval tardaría unos años más en consolidarse en este espacio. De hecho, en sus inicios estaban prohibidas expresamente las representaciones del cine, el circo ecuestre, las variedades y el flamenco. Sería a partir de la Segunda República cuando se democratice más su uso.

Hay que esperar hasta 1949 para que el primer Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas, entonces denominado Gran Concurso de coros, estudiantinas, rondallas y agrupaciones se celebre en el Gran Teatro Falla.

El edificio ha sido protagonista de varias restauraciones, la más importante la transcurrida a finales de los años ochenta que obligó a trasladar el Concurso carnavalesco al desaparecido Teatro Andalucía entre 1987 y 1991.