La salud mental, objeto de un premio de coplas del Carnaval de Cádiz 2026

El Colegio Oficial de Psicología de Andalucía Occidental, a través de su delegación territorial en Cádiz, ha convoca por primera vez el premio ‘Psicología y Carnaval’, un certamen en el que podrán participar las agrupaciones de adultos inscritas en el Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas (COAC) 2026.

El tema principal del concurso es ‘Psicología y salud mental’, pudiéndose abordar temáticas y/o problemáticas donde la psicología, como ciencia y como profesión, contribuye en el bienestar y en el desarrollo de las personas desde un enfoque tanto preventivo, como de intervención y todo ello, centrado en la persona o en colectivos especialmente vulnerables.

Se premiará la letra en cuya temática la psicología esté manifiesta, tanto por su calidad como por su compromiso social. Las bases del concurso establecen un único premio dotado con 3.000 euros y pueden consultarse en el siguiente enlace: https://www.calameo.com/colegio-psicologia-andalucia-occidental/read/005614981be6066c577e4. Las agrupaciones deberán inscribirse a través del formulario en este enlace: www.formularios.copao.es/index.php/535291.