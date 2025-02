Los romanceros se quedan ya con la mitad de las entradas de su Concurso

La concejala de Fiestas y Carnaval del Ayuntamiento de Cádiz, Beatriz Gandullo, no comprende las peticiones realizadas por un colectivo de romanceros sobre la gestión de las entradas para el Concurso que celebra sus semifinales en el Teatro del Títere ‘La Tía Norica’. “Ya tienen la mitad de las entradas”, declara, y si aceptara su solicitud “el pueblo de Cádiz no podría ir al Concurso de Romanceros”.

Gandullo explica que “mi relación con las dos asociaciones de romanceros, que es con quien yo he tenido la interlocución, ha sido buena desde el principio”.

“Me he enterado por la prensa. El comunicado lo he leído en el Diario”, reconoce sobre el escrito firmado por más de cuarenta intérpretes y autores que participan en el concurso y que se plantean si competir en caso de que no se atiendan sus peticiones. Los romanceros piden ampliar el número de entradas los días que compiten en las semifinales y censuran que en lugar de contestarles se pusieran a la venta esas localidades. (Puede leer aquí el texto íntegro del comunicado de los romanceros)

La concejala responde que “a día de hoy, de las 294 localidades que tiene el Teatro La Tía Norica, tienen la mitad. Entre credenciales a los autores, las entradas que se les regalan por romances a los intérpretes, las de protocolo a las dos asociaciones, las de prensa, las de recolocación, el jurado y los acompañantes del jurado, todo lo que habían pedido, vamos. La mitad del teatro”.

El aforo del teatro, al menos las entradas disponibles con buena visibilidad, alcanza un total de 294 localidades. Gandullo argumenta que solo se han podido poner a la venta 149. De modo que si los romanceros quieren dos por intérprete y una reserva de entradas para sus allegados, “es que no tengo más, y el Ayuntamiento de Cádiz tiene que poder, al menos, compartir con el pueblo de Cádiz poder disfrutar de los romanceros”. Y continúa, “ahora bien, que se puede plantear el concurso de otra manera. Pero es que a mí las dos representaciones que tengo de los romanceros, que son las dos asociaciones, en ningún momento me han dicho que quisieran ellos hacerse cargo de organizar el concurso de romanceros, por ejemplo, que lo organicen como un evento privado. Pero yo, como servicio público y organizador actual del Concurso, tengo que, al menos, ofrecerle al pueblo de Cádiz algo para comprar. Si dijera que sí a lo que me están solicitando, no podría vender, sería los romanceros para sus familiares y sus conocidos. Que eso está muy bien, si ellos lo quieren así, oye, pues lo hablamos. Pero eso no es lo que a mí se me ha solicitado”.

La concejala explica que se plantearon hasta sacar abonos para las semifinales, pero que los romanceros lo descartaron porque entonces no habría prácticamente entradas que vender. “Entonces ahora no lo entiendo. Estoy muy sorprendida”.