Los romanceros se plantan ante la gestión del Ayuntamiento de Cádiz de las entradas del Concurso

Más de cuarenta romanceros y romanceras del Carnaval de Cádiz se plantan ante la gestión del Ayuntamiento de Cádiz del concurso 2025, apoyados por la Asociación de Romanceros del Carnaval de Cádiz (ARO!). Lo hacen a través de un comunicado que firman 36 componentes de romanceros inscritos más otros 5 que han participado en el concurso en ediciones pasadas. Se quejan de la gestión del Ayuntamiento de Cádiz en cuanto a las entradas que ponen a disposición de los participantes en el Concurso y llegan al punto de cuestionar su presentación al certamen si no se atienden sus peticiones.

En el texto lamentan "el trato" recibido por la Concejalía de Fiestas y, más allá de desencuentros en las fechas de inscripción que encontraron solución, critican que no se hayan aceptado sus solicitudes en cuanto al número de entradas al que tienen acceso por participar y ser "los únicos artífices de este espectáculo", como explican en la nota.

El Ayuntamiento les facilita dos entradas por cada romance para la semifinal en la que concursan, aunque los firmantes habían pedido que fueran dos por cada intérprete del romancero. También solicitaban que se les hubiera dado acceso a la compra a través de una reserva de un número de entradas para que sus allegados pudieran adquirirlas en la sesión en la que concursan. Sin embargo, el Ayuntamiento actuó abriendo a la venta las entradas para el público que se agotaron en tan solo tres horas, entre la venta presencial e internet para las cinco semifinales. Los firmantes del texto ven esta acción como una respuesta a sus quejas, de modo que Fiestas zanjó el tema "por la vía de los hechos consumados". Ya no había entradas que vender. Por eso lamentan que "se nos niega poder asistir a gusto al concurso que nos reúne".

De ahí que solicitan ahora al Ayuntamiento una corrección de estos actos para el acceso a las entradas, tanto de las semifinales, que se celebran entre el 21 y el 25 de febrero en el Teatro del Títere 'La Tía Norica', como para la final del 27 de febrero en el Gran Teatro Falla y cuyas entradas aún no se han puesto a la venta. Cabe recordar que este año se ha producido un récord de inscripciones en este certamen que tiende al alza y que cuenta con 51 romanceros en el Concurso para 2025.

El texto íntegro es el siguiente:

Los romanceros y romanceras participantes en el Carnaval de Cádiz 2025 y en el Concurso Oficial que desde hace 44 ediciones viene organizando el Ayuntamiento de Cádiz, queremos manifestar nuestro descontento con el trato que se nos está dando desde la Concejalía de Fiestas que dirige la Sra. Beatriz Gandullo. Esto es así desde que empezamos nuestra colaboración, con la mejor voluntad por nuestra parte, para el buen desarrollo de la fiesta en lo que a nuestra modalidad atañe.

Tras algunos malentendidos en torno a las fechas de apertura y cierre de inscripciones, pudimos llegar a acuerdos satisfactorios para todas las partes. No queremos achacar a mala disposición tales dificultades. No ocurre igual con las entradas y acreditaciones que permiten la asistencia al teatro de quienes somos únicos artífices de este espectáculo.

A nuestra exigencia de que se les facilitara la entrada a quienes son únicamente autores de texto pero no intérpretes se respondió favorablemente.

Pero a la solicitud de que se dieran dos entradas a cada intérprete, en lugar de a cada romance, sean uno o dos los romanceros que lo presenten, se dijo que no. Dos entradas para su sesión, no para las cinco de concurso.

También se respondió negativamente a que se nos reserve la compra (sí, pagándolas) de un cierto número de entradas para nuestros allegados.

Cuando hicimos llegar nuestro desacuerdo en forma de respuesta a los correos electrónicos de la delegación de fiestas, la contestación fue poner el papel a la venta al día siguiente, con la indudable intención de zanjar las crecientes protestas por la vía de los hechos consumados.

El motivo de la negativa, según la delegación, es que el número tan elevado de participantes mermaría las localidades disponibles para el público en general de forma exagerada. No son esos nuestros cálculos, pero ese no es el meollo. El número elevado de participantes, el éxito que eso supone en una modalidad que año tras año crece en participación, desarrollo y calidad no puede ir en detrimento de sus creadores y creadoras.

Quienes hacemos carnaval, y más en el romancero, participaremos con nuestros repertorios, de forma masiva, durante todo el carnaval, a pie de calle y sin más contrapartida que la conviá y la voluntá. Y se nos niega poder asistir a gusto al concurso que nos reúne, más que separarnos, en compañía de quienes nos quieren, sin tener que andar a la greña por un par de entradas. Un espectáculo que no existiría si no fuera por nuestro esfuerzo.

No lo aceptamos.

Por todo ello exigimos que respeten a la modalidad atendiendo nuestras peticiones, que son pocas y asequibles tanto en lo económico como en lo que a su gestión se refiere:

•⁠ ⁠Dos entradas de cortesía para cada intérprete el día de su actuación tanto en semifinales como en la final. En la final en butacas.

•⁠ Opción a compra de dos entradas más para cada intérprete en semifinales.

•⁠ Opción a compra de 4 entradas más (en butacas) para cada intérprete en la final.

En caso de no atenderse estas más que razonables peticiones, haremos pública la situación y nos replantearemos nuestra participación en el concurso.

Confiamos en la comprensión de aficionados y aficionadas y esperamos su apoyo en esta, creemos, justa reivindicación, en la que contamos con el apoyo de la Asociación de Romanceros del Carnaval de Cádiz (ARO!).

Firman este documento: Manuel Sánchez Cerpa, Agustín Barba Campos, Karim Aljende Medina, Raquel Barcala Mateo, Juan Antonio Díaz Valleras, Francisco Javier Benítez Muñoz, Francisco Javier Sánchez Vázquez, Nazaret Jiménez Díaz, Miguel Ángel Zapico Díaz, Agustín Casado Expósito. Jose Manuel Beiro Baro, David Caro Betanzos, Luis Alfonso Martínez Viejo, Javier Outón Porras, David Amaya Jiménez, Toñi Cobos Gómez, Daniel Esteban Casellas, Rafael González Flores, Paco Ladrón de Guevara Corrales, José Manuel Caballero, Álvaro Ballén Pozo, Luis Miguel G-Verdugo, María González Lozano, Carmen Verdugo González, Alejandro Fernández Jiménez, David Magrañal García, Enrique García Bueno, Manuel Santamaría Barrios, Antonio José Cobos Urbano, Rafael Rodríguez Venegas, José David García Dota, Juan Antonio Chulián Guerrero, Jesús Sales Lozano, José Manuel Bravo Rosano, Antonio Beiro Baro, Paco Muñoz Camacho y los concursantes de años anteriores Salvador Fernández Miró, Manuel Roldán Domínguez, Abraham Gil Sánchez, Aida Santos-Allely y José Francisco Gutiérrez Rosado.

Orden de actuación de las semifinales del Concurso de Romanceros 2025:

Viernes 21 de febrero (todas a las 20.00 horas)

Vota balbox

La trinchera de los tranchetes

El paraíso

"Er papi" er primer pimpi de cádiz

Los que fueron a bayona y se quedaron sin corona

En la carpa yo te espero

Mi niño no ha hecho (semifinalistas 2024)

El romancero de mis romances que seguro tendré muchos más a medida que mi vida avance

Necesito a vox

A puerta gayola

Las tres etapas

Sábado 22 de febrero

Este año caemos de pie

Los ocupas

Te puede pasar a ti

Los im0prescindibles

Camina o revienta

El hombre invisible

Romancero tragicómico el despojao

A baba via va a caer, a baba via va a caer to va a pringa

Érase una vez el gaditano, capítulo 1, la prehistoria

El día que se manifieste, la que va a formar el golfo este

Una vez al año, no hace daño

Domingo 23 de febrero

Hilma af klint, de la calle Pasquín

Por el culo te la pincho

Ni la marvel ni DC, supera a este personaje, la historia de vagoman, un villano mu malaje

Este tío es un hueso

Aquí donde me veis, por una chispa no soy rey

San Francisco de hchis y san Martín de porros, uno de Santa María y el otro de los Chinchorros

La colirio

La última profecía de nostramoi (versión extendida)

Te lo dije !!!

La increíble historia del peluquero de Kim Jong-un

Lunes 24 de febrero

Lo que el levante nos dejó

Johnny el gamba "el espía"

Aquí se vive de puta matrix

Elchano: de vuelta de tó

Quillo, todo el día dando la nota

Desde Oxford ha llegado el economista licenciado

Pepe el espía

No estaban muertos, estaban de parrillada

Larga vida a la reina

Este año voy a salir

Martes 25 de febrero