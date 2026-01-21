Se reabre la inscripción para la Escuela municipal de Carnaval de Cádiz

Los estudiantes interesados en ingresar en la Escuela municipal del Carnaval de Cádiz tienen una nueva oportunidad para adherirse a este primer curso. La inscripción ha vuelto a abrirse para ofrecer las plazas que quedaron vacantes en el mes de septiembre.

Deste este miércoles 21 hasta el próximo día 27 de febrero se pueden presentar las solicitudes para sumarse a este curso que por primera vez se puso en marcha por iniciativa del Ayuntamiento de Cádiz, en colaboración con la Cátedra de Carnaval de la Universidad de Cádiz, el Aula de Cultura del Carnaval y la Fundación Cajasol.

Los jóvenes de entre 8 y 16 años que deseen incorporarse al curso pueden presentar sus solicitudes en este plazo. De este modo, se les da la oportunidad a los componentes de las agrupaciones que han participado en las categorías de infantiles y juveniles del COAC 2026 y que no podían compatibilizar los ensayos de sus agrupaciones, así como a otros jóvenes que no formularon la inscripción en el plazo abierto anteriormente.

Los impresos se podrán descargar en la web www.cadiz.es a través de la Delegación de Fiestas. Estos deben entregarse, acompañados de una copia del DNI del interesado o en su ausencia libro de familia en la que figure el niño o la niña y una fotocopia del DNI de sus padres o tutores legales, en la oficina de la Delegación de Fiestas y Carnaval (Edificio IFEF, Cuesta de las Calesas, n.º 39, 1ª Planta) o a través de la dirección delegacionmunicipal.fiestas@cadiz.es.

El curso, que se desarrollará en la Casa del Carnaval hasta el 25 de junio, cuenta con dos grupos de edad cada día de la semana (de lunes a jueves), siendo los grupos de edades los siguientes: 8-10 años, 11-13 años y 14-16 años.