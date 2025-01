A 'Las ratas' de Jesús Bienvenido "se les cae el alma cuando contemplan lleno de fachas el gallinero"

La comparsa 'Las ratas' de Jesús Bienvenido dejó una grata impresión en su primer pase en el Concurso de Agrupaciones del Gran Teatro Falla. Y no solo lo logró con la musicalidad o la fuerza en la interpretación, con la integración de sus voces femeninas o con la alegría que desprende, lo hizo también con un mensaje reivindicativo que ha querido dejar patente desde preliminares.

El segundo pasodoble ofrecido este miércoles es toda una declaración de intenciones en el que Bienvenido deja bien claro de quién no le interesa el aplauso y su visión política sobre la implicación que supone su participación en el Carnaval. De este modo, la copla le canta directamente "a usted que mi canto le interesa, aficionado de derecha debería de saber que esta fiesta tal vez no le represente a usted, sino lo que pueda decir de usted, a usted, tal vez le molesta" para aclararle seguidamente que el Carnaval "fue conquista y grito de la clase obrera".

Continúa el pasodoble apelando "a usted le gusta lo nuestro, el soniquete, el 3x4 chirigotero, y a mi se me cae el alma cuando contemplo lleno de fachas el gallinero". Bienvenido habla también de "autores asépticos" u otros ambiguos que comulgan con sus verdades para conseguir su aplauso, para rematar el pasodoble de modo tajante: "Yo no sé qué carnaval te estarán vendiendo a ti, y como lo entiendes tú y como me ves a mi; yo entiendo mi carnaval como la voz de mi gente y de mi tierra. Prefiero el duro silencio de un teatro entero antes que tu aplauso. Yo soy un carnavalero, un soldado de febrero, un hijo de la libertad y no un bufón de palacio".

Como ya dejó claro el autor en la entrevista publicada este miércoles en el Diario del Carnaval, Bienvenido entiende el componer Carnaval como un compromiso, donde la base social y política tiene que estar y representar la voz de la gente. En palabras del propio autor: "Entiendo el Carnaval así. Creo que sentarse a escribir Carnaval es sentarse a exponer, a desnudarse, a exponer una visión muy personal y, por supuesto, a ser la voz de la gente. Yo creo que si no se hace eso, aunque se hagan pasodobles y cuplés y cosas que tienen que ver con lo que el concurso nos dice, no se está haciendo Carnaval. Siempre el Carnaval tiene que tener una base social y política y si no la tiene, pues es otra cosa, pero no es Carnaval.