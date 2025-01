Jesús Bienvenido, autor de 'Las ratas': "El Carnaval tiene que tener una base social y política, y si no la tiene es otra cosa, no es Carnaval"

Jesús Bienvenido se despidió de la comparsa en 2017 después de conseguir el primer premio del Concurso de agrupaciones del Carnaval de Cádiz con ‘Los irracionales’. Durante ocho años “no ha aceptado lo que había”, pero ahora le pueden las ganas de expresar, las de compartir el proceso de hacer música con el grupo, las de divertirse; por eso vuelve. Nunca dejó el Carnaval y los proyectos que ha desarrollado durante estos años de ausencia siempre lo llevan en su adn, pero es ahora, en este Concurso de 2025, cuando vuelve a subirse a las tablas del Falla con ‘Las ratas’. Más tarde, durante la semana de Carnaval, lo hará en San Antonio con ‘4 Suite de Momo’, el proyecto que comparte con The Agapornis.

Pregunta.-La primera pregunta es prácticamente obligada, ¿por qué llega la decisión de regresar este año a la comparsa y a concursar?

Respuesta.-Ha sido una decisión prácticamente en los últimos días. Yo no estaba ni aquí en Cádiz, estaba trabajando fuera (en Bélgica) y cuando vine pensé que estaría bien volver a juntarme con la gente y aportar algo al concurso desde mi punto de vista. Es algo que no hago desde hace ocho años, pero me apetecía volver e dar mi punto de vista sobre algunas cosas, que es de lo que se trata el Carnaval.

P.-¿Cuál fue el motivo de que tomara la decisión en 2017 de no volver a salir?

R.-Bueno, pues porque el Carnaval es muy exigente y yo me dedico desde hace seis años a la música y entonces es un poco incompatible, la verdad, porque desde que empezó todo el jaleo de la composición y demás, pues es complicado, porque son dos cosas parecidas y a esto del Carnaval se le dedica muchísimo tiempo.

P.- Ha comentado en este tiempo que ha llegado a arrepentirse de haber tomado la decisión de volver, ¿cómo tiene el cuerpo ahora mismo?

R.-No, eso fue una cosa entre bromas porque lógicamente no me arrepiento. Me ha venido estupendamente reunirme con mis amigos en el ensayo y compartir estos meses que han sido cortitos pero muy intensos de ensayo y de diversión prácticamente, porque lo que nos gusta es cantar y hacer música y reunirnos con gente, que yo siempre trabajo solamente con mis dos compañeros, Raúl Domínguez y Andrés Hernández, pero hacer música con los compañeros así en grupo es algo que nos apetecía mucho y realmente es el proceso con lo que nos quedamos. Yo creo que toda la gente a la que nos gusta el Carnaval nos quedamos con eso, con el proceso, con los días de ensayo y con reunirnos, ya te digo, para ponerle arreglo a la música y para cantar y para tocar, que es realmente lo que nos llena de todo esto. Luego ya se presenta al teatro, pero realmente lo que para nosotros es más satisfactorio es esos meses ahí encerrados trabajando juntos y compartiendo la música.

P.-¿Todo lo que tiene que ver con el concurso le da más pereza?

R.-Bueno, es bonito concursar y nos gusta. Quizás el modelo de concurso no sea el más adecuado, pero cuando uno va y firma todo lo que hay que firmar para concursar, pues ya está, va con lo que hay. Y estés de acuerdo o no, ya uno no se queja.

P. - ¿Cuál sería el modelo que les gustaría más o con el que estarían más cómodos?

R.-Bueno, yo creo que habría que revisar todo, todo desde el principio hasta el final. Yo creo que hay muchísimas cosas que podrían cambiarse en beneficio del aficionado, por supuesto, pero pensando sobre todo en las personas que lo hacen, que no son otros que los que están en el escenario, ni más ni menos. Entonces creo que a veces son los grandes olvidados de todo esto. Es muy curioso que las personas que le dan vida a esto son los grandes olvidados del concurso. Y creo que quizás habría que empezar por ahí.

P.-El Ayuntamiento como organizador dice que es el concurso que quieren los carnavaleros o, al menos, que no hay consenso para hacer un concurso diferente.

R. -Yo no lo sé, no quiero entrar ahí porque esto es la pescadilla que se muerde la cola y uno dice una cosa y otra, y las cosas son muy obvias, pero yo simplemente acepto lo que hay y voy, ya está. Y entonces los otros ocho años que no he ido es porque no he aceptado lo que había. Y ahora pues bueno, lo acepto y voy, ya está. Me guste más o me guste menos. Lógicamente somos muchos y es muy difícil ponerse de acuerdo y tener una propuesta unánime, porque todo el mundo tiene intereses diferentes. Pero desde la parte política a la parte artesana, que somos nosotros. La idea es ir a disfrutarlo,por eso hemos hecho una agrupación donde lo que prima es el disfrute personal y del grupo y, por supuesto, el ofrecerle a la gente algo con lo que se identifique, una comparsa que haga suya.

P.- Cuando se fue en 2017, se fue por todo lo alto con el primer premio de ‘Los irracionales’, aunque anunció su vuelta diciendo que venía solo para echar un buen rato, las expectativas que hay en la calle son altas.

R.-Bueno, yo soy consciente de que la gente espera la comparsa porque son muchos años que no vengo. Yo siento que lo que yo hago la gente lo valora y lo quiere y lo disfruta. Pero bueno, si uno se mete en esa rueda, finalmente se contagia y se agobia, y a mi me da igual el premio, me da igual... Yo lo que pretendo es que la gente lo disfrute, que le guste y que compartamos con la gente todo este proceso tan bonito que hemos vivido nosotros ensayándola y creándola.

P.-La comparsa este año tiene la gran ausencia de Antonio Martínez Árez. El golpe de la noticia de que no salía se amortiguó con la de su vuelta. ¿Cómo ves la modalidad y la competición?

R.-El otro día estuve haciendo cuentas de las agrupaciones que hay más arriba y hay bastantes comparsa. Es verdad que Antonio hace una cosa muy selecta y muy bien hecha y con mucha calidad y lógicamente se le va a echar de menos. Pero creo que hay muchas agrupaciones importantes y que va a ser un año bonito. Creo que va a haber competición, tanto en chirigota como en comparsa creo que va a ser un concurso bonito, ojalá lo sea.

P.-¿Qué clase de rata nos vamos a encontrar en el teatro? ¿Qué me puede contar?

R.-Pues es una idea muy gaditana, creo, y a la vez muy universal. Como decía antes, creo que el objetivo de todo esto es que la gente se sienta identificada con el mensaje, que lo haga suyo, que es lo que uno busca cuando escribe Carnaval, que lo que haga se quede en la gente y se convierta en una parte más del repertorio popular que usamos. Lo que se busca es que se use, la gentelo tenga en mente y le sirva, no solamente como aficionado a la hora de escuchar Carnaval, sino también como reflexión y sentirse parte de eso.

P.-Entiendo que me habla de un mensaje combativo y reivindicativo como nos tenían acostumbrados.

R.-Yo es que entiendo el Carnaval así. Creo que sentarse a escribir Carnaval es sentarse a exponer, a desnudarse, a exponer una visión muy personal y, por supuesto, a ser la voz de la gente. Yo creo que si no se hace eso, aunque se hagan pasodobles y cuplés y cosas que tienen que ver con lo que el concurso nos dice, no se está haciendo Carnaval. Siempre el Carnaval tiene que tener una base social y política y si no la tiene, pues es otra cosa, pero no es Carnaval.

P. -Es una persona comprometida con la cantera, donde lleva dos primeros premios seguidos en la autoría de comparsas infantiles, ¿crees que la polémica en la que se ha visto envuelta este año la cantera le puede pasar factura?

R.-Bueno, yo creo que, sinceramente, hay un error de cálculo y un mal entendimiento y quiero que la gente vea esto. Vamos a ver, quien está al pie y luchando por la cantera, y por eso tenemos una cantera que merece mucho la pena y que hace un concurso maravilloso, muchas veces mucho mejor que el de los adultos, pues los responsables de eso son principalmente los niños y las niñas, y en ese orden de cosas, la familia y los autores y autoras. Fin. A mí nadie me preguntó si quería que alguien tomara la bandera por mí, ¿sabes? Si quería que alguien me representara en una asociación, yo no pertenezco a ninguna asociación, mis niñas tampoco, y las familias que salen con nosotros tampoco. Entonces, todas esas historias que no están bien hechas generan este tipo de cosas, porque aparte de que no han hecho nada por la cantera, nunca, porque el año pasado cantaron por la mañana los niños, y eso es una poca vergüenza, una falta de respeto al trabajo de los pequeños y al trabajo que hacemos nosotros con ellos. Bueno, y ya no lo hacen, pero se mostraba ahí en las semifinales a los niños que ganaban, como si el Ayuntamiento estuviese haciendo algo por la cantera, cuando no lo hace nadie, lo hacen los autores, las autoras y las familias, y el trabajo de ellos, que eso es lo más importante. Fuera de eso, a mí no me representa nadie, ninguna asociación, y lo que hayan hecho o hayan deshecho, a mí ni me va ni me viene, porque realmente creo que ahí hay un error de base.

P.-Lleva adelante muchos proyectos relacionados siempre con el carnaval, porque como dijo en una entrevista al Diario hace unos meses “nunca he dejado de hacer carnaval”, ¿son compatibles con los contratos que tenga la comparsa?

R.-Yo con la comparsa en principio me comprometí a ir al teatro y a pasar la semana de Carnaval con ellos, ya luego cuando yo pueda iré, pero ya yo tengo que seguir con mis cosas y la verdad es que tenemos ahí ‘el Ramper’, que seguimos con eso, tenemos otro proyecto de concierto con banda, que por cierto estamos el jueves 6 de febrero en San Antonio (Con 4 Suite de Momo), y tengo también un espectáculo de tango argentino, que este viernes estamos en Sevilla con eso. Así me voy moviendo, y más cosas que están ahí un poco gestándose, y entonces el tema de la comparsa, ellos van a hacer algunas cosas, no muchas, pero algo sí que van a hacer, pero yo iré a las que pueda, claro.

P. -Uno de los proyectos entiendo que es el proyecto RISA, con el que ha estado en Bélgica, ¿eso llegará a Cádiz en algún momento o es complicado?

R.-El proyecto de RISA lo estuvimos creando durante tres meses en Bélgica, se representó allí una primera vez y después de un año hemos vuelto a hacer una gira por varias ciudades belgas. Era en principio una coproducción con el Festival Iberoamericano de Teatro, que tras el cambio de dirección, pues ya no sabemos en qué ha quedado, ni sabemos realmente si ese proyecto vendrá a Cádiz o no, en teoría ya se supone que ha acabado y si venimos a Cádiz pues se hará una gira por varios teatros de aquí, creo que se hará Madrid, Sevilla… está por cerrar.