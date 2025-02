La quema de la bruja: un acierto

Al principio pensé que este Ayuntamiento no para de darme disgustos. Que el Kichi al lado de Bruno era Blas Piñar. Que los rojos son estos de ahora. Y anticlericales. Pensaba esto cuando leí en este rotativo que la Bruja Piti se va a quemar este año en la plaza de la Catedral, en lugar de La Caleta. Delante de la seo, del templo de los gaditanos que para gloria de Dios diseñara el arquitecto Acero. Qué vergüenza. Pero luego pensé que no, que era un acierto de Brunito y su alegre pandi. ¡Una quema de brujas delante de la Santa Iglesia! Justicia poética. Fuego al pecado. Bruno, disfrázate de Torquemada y prende la mecha que acabe con la bruja. Que sirva como aviso a los herejes del 3x4, a los impíos del tango, a los apóstatas del gorgorito. Que detrás de la bruja desfilen chirigoteros, cuarteteros, coristas y comparsistas cabizbajos y humillados. Con sus disfraces de telas no ignífugas, para que ardan por derecho. Imagino ver en la fila de condenaos a la Miriam Peralta y al Míster España, a los presidentes de los colectivos, Procopio, Antonio Rivas, Humberto y compañía, a Miguel Ángel Fuertes, a Eduardo Bablé, a la china de Arizona, a Manolo Casal, a Pepito el Caja, a Lola Macías, a Fernando Pérez (por traidor), a la Cazalilla, a la Romay y al Adri... El listado es amplio y la ciudad se limpiaría de impurezas. Todos calcinados para gloria del Altísimo. Y por la mañana, dos camiones de Focsa (¿se llama así todavía la empresa de limpieza?) para llevarse las cenizas al punto limpio.