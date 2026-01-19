Así quedan los puntos del Jurado Diario tras la octava sesión preliminar del COAC 2026

Tras la actuación de las siete agrupaciones participantes en la octava sesión de la fase preliminar del Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas (COAC) 2026, el Jurado Diario de Diario del Carnaval ha hecho público sus puntos a los diferentes repertorios.

Así, en la modalidad de comparsa, 'Las muñecas' de José Juan Pastrana, Robe Gómez, Carolina Mateo y Aroa Gómez han conseguido 207 puntos que las colocan en cuarta posición, sólo por debajo de 'El manicomio' (228), 'El desguace' (227) y 'La camorra' (224).

Otras comparsas de la noche han sido, 'La juguetería' que se pone en décima posición con 175 puntos y 'Contra viento y marea' que con sus 126 puntos se posicionan en el puesto décimo séptimo de la tabla.

En chirigotas, 'Los Compay' conquistan 206 puntos que los llevan al séptimo lugar, por debajo de 'Los semicuraos' con 209; y 'Los niños con nombre', con 173 puntos, están décimo segundo lugar.

Por último, en coros, ya que este domingo no han actuado cuartetos, 'La carnicería' de Chapa se pone en segundo lugar con 234 puntos y 'Los caletarios' el cuarto con 201 puntos.