Así quedan los puntos del Jurado Diario del COAC 2024 tras la octava sesión de preliminares

La jornada del martes no deparó muchas novedades en la clasificación salvo en la modalidad de coros. Los Estudiantes, con 'La fiesta de los locos', obtuvo 227 puntos y se colocó en tercera posición del ranking. 'Los lucíernagas' con 232 puntos sigue liderando, seguido de 'El gremio', con 229.

En chirigotas, la noche no fue nada fructífera a tenor de los puntos del Jurado Diario. Las dos agrupaciones de la noche se colocaron en las dos últimas posiciones de la lista. 'Lo mío es peor' obtuvo 126 puntos y 'La alegría de mi casa' 97 puntos, en las posiciones 16 y 17. La chirigota 'Te he dicho 1.748.654 veces que no soy exagerao (los exageraos)' está en primera posición con 236 puntos, seguido de 'El grinch de Cai' con 234 puntos.

En comparsas, la mejor clasificada de la noche fue 'Los amuletos', de Andy Morales, Raúl Gálvez y Pablo Gallardo; con 167 puntos y en el puesto 11. 'La última canción, por su parte, obtuvo 132 puntos y 'La huella' 152. La clasificación la lidera 'La oveja negra', 238 puntos, seguido de 'Pueblejito de la frontera', con 222 puntos.