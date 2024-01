Así quedan los puntos del Jurado Diario del COAC 2024 tras la decimocuarta sesión de preliminares

Las preliminares avanzan hacia su recta final. La decimocuarta noche de coplas en el Teatro Falla deja a otras seis agrupaciones en la clasificación del Jurado Diario 2024, con un cambio destacado en la modalidad de comparsas.

Y es que 'Los colgaos', de Miguel Ángel García Argüez 'Chapa', se coloca en segunda posición, con 237 puntos, a uno del líder, 'La oveja negra', de Antonio Martínez Ares, que tiene 238. Por su parte, la vuelta de Fran Quintana, con 'El paseíto', se coloca con 218 puntos en la séptima posición. La tercera comparsa de la noche, 'Los poquito a poco', con 172 puntos está en la posición número 19.

En chirigotas, fueron dos los grupos, ambos provenientes de la provincia de Almería. 'Me tienes frito' se queda con 141 puntos en el puesto 24 y 'El planeta de los litios' cierra la clasificación con sólo 80 puntos. Sigue en primera posición 'Te he dicho 1.748.654 veces que no soy exagerao (los exageraos)'