Los puntos de chirigotas en el COAC 2023: El primer premio se decidió en la Gran Final

El primer premio de chirigotas en el Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas del Gran Teatro Falla de 2023 se decidió en la Gran Final. Tras tres fases en las que 'Los viñanos', de Manolín Santander, Carlos Pérez y José Manuel Sánchez Reyes, dominó la modalidad, aunque sin marcar grandes distancias, fue en la última noche cuando perdió la oportunidad de revalidar el triunfo conseguido un año antes.

Esto se produjo debido a que la actuación de la chirigota 'Amo escuchá, chirigota callejera', del Melli y José Molina; fue la mejor del COAC, según el jurado, pudiendo saltar del tercer al primer lugar, aprovechando así también el pinchazo de 'To me pasa a mí, los desgraciaítos' en la última sesión, a la que llegó en segunda posición.

La extrema igualdad se denota en que la distancia entre 'Los viñanos' y 'Amo escuchá, chirigota callejera' era de 1,77 puntos en favor de la primera. Sin embargo, la ganadora sacó en la clasificación final 5,02 puntos al segundo premio.

En la última noche sí estaba mucho más definido el cuarto puesto para 'Los mi alma', ya que entró algo descolgada con 9,52 puntos menos que 'Amo escuchá, chirigota callejera'. De hecho, su pelea se desarrolló antes en cuartos y semifinales con 'Frente Talibán de la República Irreverente de Kadikadistán'. La chirigota de José Antonio Vera Luque perdió la distancia de 1,85 puntos que tenía con la del Bizcocho tras el pase de cuartos, en el que el grupo sevillano acabó sexto, teniendo por encima en ese momento a 'Los del veredicto'. Fue en semifinales cuando se produjo la remontada, quedando Vera Luque a tan solo 0,21 puntos de entrar en la Gran Final.

En cuanto al pase a semifinales, 'La chirigota del Lazio' quedó fuera por 0,55 puntos, siendo la beneficiada 'Cádiz, qué bonita eres con tu puta madre (los bipolares').

Lo más llamativo del desglose de las puntuaciones es la enorme diferencia entre la clasificación final y la que se dio en las preliminares. En los dos primeros puestos, el jurado de la modalidad no tuvo muchas dudas al situar a 'Los viñanos' y 'To me pasa a mí, los desgraciaítos'. Sin embargo, a partir de ahí aparecen las discrepancias. En primer lugar, dentro de una hipotética final estarían 'Los del veredicto' y 'Hotel y resort Cadi, aquí tiene usté su casa'. Este último caso es destacable por el bajón que da durante el certamen, acabándolo en novena posición.

También llama la atención el sexto lugar de 'La chirigota del Lazio', que posteriormente no consiguió el pase a las semifinales. Las otras dos finalistas, 'Los mi alma' y 'Amo escuchá, chirigota callejera', no aparecen hasta el séptimo y el octavo puesto, respectivamente. Por su parte, 'Fariña de mis ojos' acaba la primera fase en 17º lugar, dando dos saltos enormes en cuartos y semifinales hasta llegar al séptimo lugar, con un desfase de 39,26 puntos entre la primera y la tercera actuación, el mayor que se ha dado en todo el Concurso.

Con todo, si se hubieran arrastrado los puntos desde el inicio del Concurso, la clasificación final habría sido diferente, siendo el primer premio para 'Los viñanos' y el segundo premio para 'Amo escuchá, chirigota callejera'. Además, el último lugar en la Gran Final lo habría ocupado 'Los del veredicto' en vez de 'Los mi alma'.

Puntuaciones por fases (cuartos, semifinales y final) y clasificación final

Amo escuchá, chirigota callejera 235,24 (2º) + 235,04 (470,28 - 3º) + 242,39 (712,67 - 1º) Los viñanos 235,74 (1º) + 236,31 (472,05 - 1º) + 235,60 (707,65 - 2º) To me pasa a mí, los desgraciaítos 234,38 (3º) + 237,02 (471,4 - 2º) + 229,75 (701,15 - 3º) Los mi alma 227,66 (6º) + 233,10 (460,76 - 4º) + 229,26 (690,02 - 4º) Frente Talibán de la República Irreverente de Kadikadistán 229,51 (4º) + 231,04 (460,55 - 5º) Los del veredicto 228,44 (5º) + 227,90 (456,34 + 6º) Fariña de mis ojos 220,41 (8º) + 234,62 (455,03 - 7º) La chirigota del barranco 219,10 (9º) + 228,97 (448,07 - 8º) Hotel y resort Cadi, aquí tiene usté su casa 223,71 (7º) + 216,17 (439,88 - 9º) Cádiz, qué bonita eres con tu puta madre (los bipolares) 218,44 (10º) + 216,71 (435,15 - 10º) La chirigota del Lazio 217,89 Con la verdad por delante, los sinceros 214,90 Los jefes de Cádiz 211,96 El niño de Isabelita 211,83 Çembrando coplâ (la comparça er pueblo) 201,09 Este año venimos con esperanza 199,03 Dios mío qué tarde!!! 198,62 Todo sobre su Marvel 191,96 Aquí falto yo 185,57

Puntuaciones en preliminares

Los viñanos 233,45 To me pasa a mí, los desgraciaítos 232,43 Los del veredicto 231,02 Hotel y resort Cadi, aquí tiene usté su casa 227,83 Frente Talibán de la República Irreverente de Kadikadistán 225,98 La chirigota del Lazio 224,53 Los mi alma 223,53 Amo escuchá, chirigota callejera 222,23 La chirigota del barranco 218,59 El niño de Isabelita 217,53 Los jefes de Cádiz 215,12 Con la verdad por delante, los sinceros 211,40 Cádiz, qué bonita eres con tu puta madre (los bipolares) 200,68 Çembrando coplâ (la comparça er pueblo) 198,35 Este año venimos con esperanza 198,07 Dios mío qué tarde!!! 197,05 Fariña de mis ojos 195,36 Todo sobre su Marvel 194,57 Aquí falto yo 189,90 Los incautados 182,26 Los que se van contigo a la cama 173,62 Sígueme 171,94 Yo soy aquel 169,41 Los padres de ella 162,95 El que la sigue la consigue 160,44 Una insolación del carajo 160,16 Los cadi-lac 153,63 Las comadronas de Villacapona de la Frontera 149,52 Ayyy, que te como 148,89 No he salío antes porque mi madre no me dejaba 146,41 Yo pa un día no vengo 145,25 Ahora no me acuerdo del nombre 139,33 Yo iba pa mi casa y aparecí en la galaxia (los abducidos) 131,80 Los cuñaos 121,90 La patrulla canina 119,87 Kaditi kid 112,46 La boquita cerrá 101,80 Juanito Manos Verdes 80,22 Sin perdón 70,07

