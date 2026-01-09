El PSOE lamenta que la "incompetencia" de Bruno García ponga en riesgo el COAC a 48 horas de su inicio

El portavoz del grupo municipal socialista, Óscar Torres, ha criticado duramente la gestión del alcalde, Bruno García, tras la polémica surgida en torno a la regiduría de escena del Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas 2026. Torres ha recalcado que a menos de 48 horas para que se levante el telón del Falla, "la decisión del equipo de gobierno de alterar el equipo técnico ha provocado una amenaza de plante real por parte de más de 40 agrupaciones, algunas de ellas cabezas de serie del concurso".

Para Óscar Torres este episodio es" la enésima demostración de que el alcalde no se toma en serio las cosas de Cádiz y ha incidido en que es incomprensible cómo, en un engranaje que funcionaba a la perfección, el alcalde haya decidido intervenir para generar un conflicto donde no lo había".

"Este es el respeto que Bruno García le tiene a Cádiz y a las cosas de Cádiz. A unos días del inicio del COAC se ha inventado una polémica que está a punto de crear un desastre en el concurso", ha afirmado.

El portavoz ha incidido en la "falta de sensibilidad" del alcalde con el patrimonio cultural de la ciudad: "Entre concejal y alcalde, Bruno lleva muchos años relacionado con el Ayuntamiento de nuestra ciudad y aún no ha aprendido a tratar con cariño nuestras tradiciones. Parece que no se ha dado cuenta de lo importante que es el concurso del Falla para los gaditanos y para la proyección de la ciudad".

Torres ha señalado que Bruno García "no solo es incapaz de arreglar ninguno de los muchos problemas que tiene la ciudad, sino que, además, donde no los hay, los crea él mismo con su falta de gestión".

“La presión y la unidad mostrada por las agrupaciones han dejado la falta de gestión del alcalde en evidencia”, ha insistido Torres. "Bruno García debería dejar su tour de fotos por las obras de la ciudad y ponerse a trabajar de una vez. Lo que Cádiz necesita es un alcalde que solucione problemas, no uno que ponga en peligro una de las fiestas más importantes de la ciudad por meros caprichos", concluye diciendo el portavoz soclalista.