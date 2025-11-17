La "problemática" del COAC y la fiesta en la calle, a debate en la Casa del Carnaval de Cádiz

Con motivo de la X Muestra Virtual Internacional de Carnaval, el Aula de Cultura del Carnaval de Cádiz, organizadora de este evento, ha programado unas mesas de debate sobre la fiesta gaditana que se desarrollarán en los próximos días en la Casa del Carnaval.

'El COAC y su problemática' será la primera de estas mesas, el próximo jueves 20 de noviembre. Moderada por el periodista de 'Diario de Cádiz' Rafa Burgal, intervendrán Francis Sevilla Pecci como presidente de la Asociación de Autores, Antonio Procopio como presidente de la Asociación de Coristas Gaditanos (Ascoga), los autores Sergio Guillén 'El Tomate', Juan Manuel Braza 'El Sheriff' e Iván Romero, y la concejala de Fiestas y Carnaval, Beatriz Gandullo.

'La Escuela Municipal de Carnaval' centrará el encuentro que se desarrollará el 25 de noviembre. Participarán Alberto Ramos Santana como director de la Cátedra de Carnaval de la UCA, Álvaro Pérez García y David Medina Tamayo como profesores y coordinadores de esta Escuela, y la edil Beatriz Gandullo. Moderará Desiré Ortega Cerpa, dramaturga, guionista e investigadora.

La tercera y última de las mesas de debate está programada para el 26 de noviembre, titulada 'El Carnaval en la calle'. Además de la participación de Beatriz Gandullo, intervendrán Salvador Fernández Miró en calidad de presidente de la Asociación de Romanceros del Carnaval de Cádiz junto a José Montero Flor, Koki Sánchez Pérez y Silvia Pérez Beiro. Moderará esta mesa Domingo Acedo Moreno, representando al Aula de Cultura.

Las tres mesas de debate darán comienzo a las 18.30 horas y podrán seguirse por el canal de Youtube del Aula de Cultura del Carnaval de Cádiz.