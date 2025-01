La primera comparsa de Castilla-La Mancha se estrena en el Carnaval de Cádiz: "Venimos a hacer un papel digno"

En esta 'internacionalización' del Carnaval de Cádiz esta noche se ha visto otra novedad en el concurso: la primera comparsa de Castilla-La Mancha en el COAC. Bajo el nombre de 'L@s artistas', llegados en tren y desde Puertollano (Ciudad Real) ha cantado en el falla una nueva agrupación "trabajada, con respeto, para hacer un buen papel", decía su autor Carlos Sendarrubias Coello mientras se preparaban en 'La isleta', en pleno barrio de La Viña.

Porque estos carnavaleros no están ajenos al debate sobre lo largo del concurso, sobre el número crecientes de agrupaciones que llegan de fuera por la expansión del Carnaval gaditano y sus aficionados a muchos rincones de España. "Lo entiendo ese debate pero quiero recalcar que algunos de nosotros ya hemos cantado en el Falla, con el festival de folclore, que no estamos aquí digamos locos por besar sus cortinas, que también", reía. "Nosotros venimos a decir que sí se puede venir,si se viene con una cosita trabajada y ese es nuestro fin y a ver si es así por suerte para nosotros.Como enamorados de Cádiz, sabemos que no se puede venir de cualquier manera y que venimos trabajando bien y creemos que traemos algo que está trabajado, afinado, letras, que podemos hacer algo digno", señalaba el manchego.

Su grupo, formado casi a mitad y mitad por hombres y mujeres, viene creciendo en los últimos años. El 2024 ganaron en el concurso de Jaén, por ejemplo, donde se presentó una comparsa de Cádiz que quedó en segundo lugar. Conocido como 'La victoria', ya que fue su primera murga-como se llaman allí a las agrupaciones de Carnaval- en 2017, desde entonces han venido participando en la fiesta de la zona. "Surgió porque somos grandes aficionados y teníamos como un minigrupo con el cantábamos coplas de los carnavales de Cádiz de todos los autores" y finalmente formaron la murga. "En Puertollano había un concurso pero ahora hay una muestra, hay menos que antes". Además, hay mucha afición a la fiesta de aquí, "estamos muy al sur de Castilla La Mancha, a una hora de Córdoba, incluso el acento nos dicenque parecemos andaluces y nosotros hemos traído grupos de Cádiz como organizadores y se llena".

Y como en Cádiz, allí también cuesta salir. "Con 'L@s artistas' hemos querido representar, el circo que hay que formar para salir en Carnaval, los que salen en Carnaval, que hacen equilibrios con el trabajo, con la casa, los payasos que hacen siempre reír en los ensayos, tan necesarios".