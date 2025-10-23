El presidente del COAC 2026 de Infantiles y Juveniles renuncia a su cargo

El presidente del jurado del Concurso Oficial de Agrupaciones del Carnaval de Cádiz 2026 (COAC) de Infantiles y Juveniles, Antonio Álvarez, ‘Noso’, ha comunicado este miércoles a la Delegación de Fiestas y Carnaval su renuncia al cargo alegando motivos personales. En su lugar, será Antonio Rivas quien asuma la presidencia de cara al próximo certamen de coplas de las categorías de la cantera.

La teniente de alcalde de Fiestas y Carnaval, Beatriz Gandullo, ha lamentado profundamente la renuncia por parte de Antonio Álvarez. “Queremos agradecerle su tiempo, su trabajo y su compromiso en estos meses atrás y nuestro más sincero apoyo para que pueda atender otros aspectos de la vida que son prioritarios”, ha aseverado la edil.

El cargo lo ocupará el autor Antonio Rivas, que cuenta con una larga trayectoria de más de 40 años dedicados a la fiesta. Aunque ha asumido la autoría de agrupaciones de las cuatro modalidades, Rivas destaca por su estrecha vinculación al coro, donde formó uno de los tándems de mayor éxito de la historia del Carnaval de Cádiz con Julio Pardo, manteniendo a día de hoy su vinculación con este coro. Abogado de profesión, Antonio Rivas también ha formado parte del jurado de la cantera como presidente en 2020 y como secretario en 2025.