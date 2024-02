La polémica por el cuplé de una chirigota ilegal de Cádiz sobre el incendio de Valencia

La ley de la calle en el Carnaval de Cádiz es, precisamente, que no hay ley. Como resultado, a veces pueden verse letras verdaderamente polémicas y que no son aptas para todos los públicos. Y menos, fuera de contexto. Es lo que ha pasado con un cuplé de 'Intocables', una chirigota ilegal que este domingo en el Carnaval Chiquito jugó con los límites del humor.

El trágico incendio que afectó al edificio en Valencia el pasado jueves ha acabado con la vida de 10 personas y calcinado 138 viviendas. Las imágenes dejaron en shock a toda España. El Carnaval de Cádiz acostumbra a nutrirse de la rigurosa actualidad para lucir de su ingenio. En esta ocasión, pese a que ya había terminado la fiesta, el pasado domingo hubo Carnaval Chiquito y los 'Intocables' aprovecharon la ocasión para sacar el tema de Valencia.

No obstante, su letra se ha hecho viral en redes y no porque haya gustado precisamente. Más bien lo contrario. La mayoría de internautas no entienden cómo ante unos hechos tan traumáticos se hagan bromas. 'Los Intocables' rematan este polémico cuplé diciendo que "muchos con la fiesta no tienen paciencia que han adelantado este año las Fallas en Valencia". Ante de empezar a interpretar esta incorporación de última a su repertorio, ellos mismos advierten al público de que van a cantar algo con mucho humor negro.

La repulsa ha sido prácticamente unánime tanto por parte de gaditanos como de personas de muchos puntos de España, menos versadas en el tipo de humor del Carnaval. También están los que defienden el espíritu de las chirigotas callejeras y su derecho a hacer humor sin normas, por lo que dicen que hay que evitar grabar vídeos para que ciertos contenidos no sean analizados de manera descontextualizada.

La agrupación en su cuenta de X ha recibido varias amenazas y contundentes respuestas a lo largo del día de hoy que incluso han decidido retuitear.