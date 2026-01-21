Piru, autor de la comparsa 'Los locos': "Los temas se repiten mucho, pero si no se enfocan de diferente manera la gente no les presta atención"

Antonio Jesús Pérez Fuentes 'El Piru' es autor, junto a El Tomate, de la comparsa 'Los locos', la Comparsa de la Cantera que hoy ha debutado en el COAC 2026 en medio de una gran expectación. Al terminar la media hora de actuación, Piru señalaba que "hemos teniedo la suerte de conectar con el público desde el principio, los pasodobles han caído de pie, con el final de popurrí ha reaccionado muy bonito, como esperábamos. Sabíamos que iba a salir bien, lo que nunca sabes es cómo vas a conectar con la gente".

'Los locos' dedicaron el primer pasodoble a un compañero, Raúl Blanco, al que se refirieron como "el hijo de Antonio Blanco", un veterano comparsista que cantó durante muchos años con el grupo de Joaquín Quiñones. Raúl ha tenido que emigrar para buscarse la vida. El creador de esta letra explicaba que "es un pasodoble que va dedicado a él como podría dedicarse a cualquier joven, porque hoy día tener una vida en Cádiz es muy complicado y muchos de los nuestros se tienen que ir a trabaja fuera".

El hasta hace poco obispo de Cádiz, Rafael Zornoza, investigado por el Vaticano por presuntos abusos sexuales a un menor en los años 90, se llevó el rapapolvo de la comparsa en el segundo pasodoble. Jugando con los nombres de las cofradías de Cádiz, la letra hizo un recorrido por la "penitencia" que debe pasar el ex prelado de la diócesis. "Cuando sale un tema recurrente no me gusta cantarlo, pero se me ocurrió esta fórmula. Y pensé que si a nivel de literatura me da para ofrecer un punto de vista diferente, pues mejor. Los temas se repiten mucho y llevamos años cantando a lo mismo, pero si no se enfocan de diferente manera la gente no les presta atención", precisó El Piru.

Sobre las comparsas punteras que hasta el momento han cantado en el Concurso, Piru dijo que "Marta (Ortiz) destacó, es la que me ha ofrecido cosas más diferentes. Me gusta mucho el Carnaval que tiene dentro Jona y el Chapa tiene cuartetas que están escritas de fantasía". Todo esto a la espera de dos cocos como Ares y Bienvenido. Sobre lo complicado que estará competir con ellos, tan favoritos ambos, Piru fue tajante: "Todavía no han cantado, vamos a verlo".