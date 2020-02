“Tengo pendiente visitar Egipto, el arte egipcio es mi favorito y sería un sueño”

Érase un Carnaval a una mujer pegada. Por las venas de Aurora Martínez corren los papelillos mezclados con la sangre. Ha sido Diosa, jurado, cuaretera o componente de callejeras. Como decían ‘Las viudas...’ no cumple años sino carnavales.

–¿Es usted una jartible?

–¿Yoooo? No. Ni mijita. Jajaja. Pero sí que me gusta mucho el Carnaval. Mis padres me lo inculcaron desde pequeña, junto a mi hermano Dioni. Mis madre nos hacía los disfraces y nos llevaban a ver las actuaciones en los tablaos y la cabalgata. Lo vivíamos intensamente.

–¿A qué dedica el tiempo libre?

–Jajaja. ¡Viva José Luis Perales! Pues a descansar, a disfrutar de la compañía de mis padres, mi familia, amigos, la chirigota, la playa, salir al campo, turismo gastronómico. Jajajaj, ¿he dicho descansar? Jajajaj.

–¿Le gusta leer? ¿Con qué libro está ahora?

–Me gusta sí. Ahora estoy con Cádiz, la octava novela de la primera serie de los Episodios Nacionales de Benito Pérez Galdós. La leí hace tiempo pero como este año se conmemora el centenario de la muerte del autor y me han regalado una nueva edición, pues aprovecho para volver a leerla.

–¿Series o cine?

–Siempre cine. Aunque sí que hay una serie que he disfrutado, Strangers Things. Pero cine siempre cine, más cine por favor...

–¿Una peli favorita?

–Memorias de África sin duda. La historia, actores, fotógrafía, banda sonora magnifica. Y Niñera Moderna(1948), muy divertida...

–¿El viaje de su vida?

–La vida en sí ¿no? Menudo viaje...jajajajaj. Hasta ahora uno que hice a Cuba hace unos años, fue genial. Y otro a Galicia para visitar a mi familia con mis Padres y mi sobrino Roberto. Lucia, mi sobrina no pudo ir en esa ocasión. Tengo pendiente desde hace muchísimos años visitar Egipto. El arte egipcio es mi favorito y sería un sueño.

–¿Un recuerdo especial?

–Hay muchos. Pero por quedarme con uno, sería un cumpleaños sorpresa en Los Pabellones, no faltó ni un detalle, fue muy emotivo, un super regalo. En Carnaval, innumerables. Y haber conocido a tanta gente buena e interesante.