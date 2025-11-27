Pasos a seguir para ser el pregonero infantil del Carnaval de Cádiz 2026

El plazo para inscribirse al concurso de pregonero/a infantil del Carnaval de Cádiz 2026 se abrió el pasado martes y se extenderá hasta el próximo 5 de diciembre. Las bases del concurso se pueden consultar en la web del Ayuntamiento de Cádiz y la solicitud de participación podrá presentarse en el Registro General del Ayuntamiento de Cádiz, en la oficina de la Delegación Municipal de Fiestas y Carnaval o bien a través de la sede electrónica, en el siguiente enlace https://rec.redsara.es/registro/action/are/acceso.do.

Si se opta por la forma de presentación en sede electrónica, será necesario que la representación del/la menor disponga de certificado de firma digital. En el supuesto de que la solicitud de participación fuera presentada por una entidad, deberá presentar la solicitud obligatoriamente en sede electrónica y disponer de certificado de firma digital como representante de la entidad.

La solicitud debe ir acompañada de una fotocopia del DNI o Libro de Familia del participante, una fotografía tamaño carné, el texto del pregón con el que opta al concurso y el DNI del padre, madre o tutor legal. Pueden presentarse todos los jóvenes de entre 11 y 14 años de edad .

El jurado que se encargará de elegir a la persona que pregonará el Carnaval infantil estará presidido por el alcalde o concejal en quien delegue, y cuatro integrantes (un representante del mundo de las letras, otro de las artes escénicas, otro del mundo del Carnaval, así como un miembro de la Delegación Municipal de Fiestas y Carnaval), además de la persona que actuará como secretaria.

El procedimiento de elección consiste en la realización de una entrevista a todos los candidatos, en la cual estos darán lectura al pregón que han presentado al certamen. El premio del concurso está dotado con una cuantía económica de 1.000 euros, que se entregará a la persona elegida.