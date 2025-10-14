La participación de la comparsa de Bienvenido, la gran incógnita en el cierre del plazo para el COAC 2026

En la jornada de este martes acabará el plazo de inscripción para el Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas (COAC) 2026, abierto el pasado lunes 29 de septiembre. La gran incógnita es la comparsa de Jesús Bienvenido, primer premio en 2025 con ‘Las ratas’. Hoy se conocerá si participará o no en el próximo certamen de coplas.

La última actualización de registros facilitada por el Ayuntamiento de Cádiz se produjo el pasado jueves 9 de octubre y según la misma el COAC 20026 había sumado 24 nuevas agrupaciones, ascendiendo el número total a 87, de las que 64 son adultas, 15 son infantiles y ocho son juveniles.

Por tanto, este martes se espera una nueva actualización, que a buen seguro arrojará otro importante número de agrupaciones para acercar las cifras a las habituales de estos últimos años, a pesar de los problemas que están sufriendo muchos grupos para completar el trámite de la inscripción a causa de los nuevos requisitos impuestos por el Consistorio.