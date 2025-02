Pardillos, que sois unos pardillos

Tanto como habéis repetido que la Semana Santa de Cádiz ha perdido su identidad copiando de la de Sevilla y os está ocurriendo lo mismo con el Carnaval. Pardillos, más que pardillos. En Hispalis, tierra santa, tienen más visión de negocio que vosotros sobre esta fiesta del demonio. Ha tenido que venir una empresa sevillana a editar los cromos con vuestros desagradables caretos y vosotros, tan contentos y ufanos de veros ahí, alimentando vuestros egos, pero sin ver un euro. Pardillos, más que pardillos. Que se llevan el Falla a Sevilla, al Fibes, y os quedáis callados. Toda la fuerza se os va por la boca en los pasodobles, pero luego os dan grandes cobazos. ¡Si hasta los pitos que tocáis con tanta zafiedad los compráis a un sevillano! ¡Si os llaman para contrataros allí y perdéis el trasero por ir! No os dais cuenta de que las chirigotas sevillanas os están comiendo la tostada y que el público del Aljarafe ha invadido el Falla. Yo, en realidad, no me regocijo del todo, porque si bien esto significa descrédito para los carnavaleros de aquí, fortalece a los de allá. Y a mí no me gustan los carnavaleros, ya sean de Lubet o vengan de Espartinas. A ver si hay suerte y estalla la guerra Cádiz-Sevilla por el poder en el Carnaval, se aniquilan entre unos y otros y nos dejan tranquilos de una vez por todas a los que soñamos con una ciudad culta y señorial, exenta de borderíos y vulgaridades. Eso sí que sería un Buen Fin, bizcochín.