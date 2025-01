Palmira Santander: “El Carnaval está pasando un momento de transición respecto a las mujeres”

Palmira Santander nos atiende poco antes de recoger los tipos. Los días previos son de estrés para esta directora y alma de ‘La majadería’, donde trabaja en familia con Manuel Santander y Manuel Cornejo. Con muchas ganas, adelanta una comparsa con la que vuelve la alegría y charla sobre los pasos de la mujer en el Carnaval.

Pregunta.–¿Cómo se siente a pocas horas del estreno? ¿Ganas?

Respuesta.–Sí. Este año además nos toca cantar prontito, que normalmente teníamos muy mala suerte y cantábamos de los últimos días de preselección, así que tenemos muchas ganas. El año pasado fue un poco agridulce para nosotras y queremos volver al Falla y quitarnos esa cosita que nos rondó por la cabeza.

P.–No se si tiene un por qué a esa sensación agridulce que me cuenta ¿Qué se le pasa por la cabeza al pensar en ‘Las herederas’ y en el Carnaval 2024?

R.– Tuvimos varios problemas, tanto internos como de cara al Carnaval, y lo recuerdo como un año bastante triste más que otra cosa. Pero mi padre me enseñó a quedarme con las cosas buenas y también fue un año de mucho aprendizaje. Decido quedarme con todo lo que aprendí, ahora sé lo que sí y lo que no en general. Somos más familia que comparsa y lo que le duele a uno le duele al de frente. Además, ‘Las herederas’ fue una idea que cuajó un poco menos porque no es el estilo de comparsa que la gente espera de nosotras y da igual el puesto en que quedes pero si conectas menos con la gente... A nosotras nos suele pegar, para el aficionado y también por comodidad nuestra, una comparsa más alegre, que te hace sonreir un poquito más y quizás era una idea más oscura y pasado un tiempo ni a nosotras nos encantaba. Pero bueno somos jóvenes, tenemos que experimentar y, oye, tampoco nos salió tan malamente, y en el puesto del Falla tampoco (ríe). Pero es verdad que nos sentimos más cómodas en otro tipo de registro y para eso está el Carnaval, gracias a dios todos los años hay uno. Guardamos nuestro tipo con la caballa, nos enjuagamos la carita y a otro Carnaval más. A esto le dedicamos mucho tiempo y muchas horas, una va con todo el cariño del mundo y una vez se recibe como tal y otras no.

P.–Y este año vuelve la alegría con ‘La majadería’ ¿qué nos puede adelantar?

R.–Sí, yo creo que se va a ver en el Falla una comparsa muy alegre, queremos que sea muy de Cádiz, muy nuestra y la hemos hecho haciendo las cosas que nos gustan a nosotras, porque al final comprobamos que cuando hace las cosas un poco más por inercia ni la disfrutas tú ni la disfruta el que te esucha. Y me parece que por lo menos la gente se va a quedar con un buen sabor de boca o por lo menos es nuestra intención.

P.–Supongo que se lo habrán preguntado otras veces pero ¿no se atreve a dar el paso como autora?

R.–Si te soy sincera, a mí mi papel me gusta. En mi comparsa me encargo de todo, de lo único que no me encargo es de escribir. Me encargo de los ensayos, de pensar en el disfraz, de ejecutarlo, de papeleos, de artesanías y costureras, de los problemas que surjan tanto con los autores como en el grupo y realmente a mí me llena. Quizás a lo mejor me siento a escribir y también me llena pero no sé sí me gustaría tanto como lo que hago. Además, yo le digo a mi hermano o a Manuel lo que se me ocurre y lo que yo quiero decir también lo plasman. La comparsa la escriben ellos pero es cosa de los tres, y tengo un grupo muy agradecido y con millones de manos cuando las necesito. Creo que el papel de la dirección también es muy importante. A la mujer le cuesta mucho encontrar su hueco en todos los ámbitos, en todo en la sociedad, y en el Carnaval que encima por condición ha sido machista y morirá machista, pues más.

P.–¿Cree que aún las ven compitiendo con comparsas de compañeras?

R.–El comentario más manido es que tu comparsa de mujeres está mejor o peor que la comparsa de mujeres de tal. Y yo pienso ¿nunca me van a comparar con un hombre? ¿No me van a decir que está mejor o peor que la de Manuel Cornejo, por ejemplo, barriendo para casa? Es un cambio que está costando pero hay agrupaciones como la de Tamara Beardo, que en dos años que ha salido, dos años que ha entrado en semifinales, así que tiene poco que envidiarle a otros. Mi comparsa lleva poco tiempo y sin ir más lejos usted me está haciendo una entrevista. Te puedo hacer un listado de agrupaciones de hombres que a lo mejor han pasado sin merecerlo y pasa desapercibido. Pero el año que pasó la compañera Marta se le hizo un bulling masivo que no sé si hubiera pasado en otra circunstancia.

P.–En la cantera ya se está viendo para bien otra cosa, ¿no?

R.–Pienso que el Carnaval está pasando por un momento de transición respecto a las mujeres.Creo que hay autoras que empiezan a ser referentes para niñas y que la cantera está jugando un papel muy importante, En casi todos los grupos hay niñas que forman parte del grupo y eso es lo primero que llama la atencíón. Pero además ya están ellas en la instrumentación, que es lo que hace crear música y por eso estoy convencida que de la cantera empezarán a nacer grandes autoras, estoy super segura.

P.–Pregunta obligada casi, ¿le gusta el concurso tan largo?

R.–Es verdad que es un poco largo, pero no sabría decirte cuál es la solución. Prefiero un carnaval corto pero tampoco me molesta que sea largo, no he visto ninguna sesión de relleno. Es que yo antes que componente soy carnavalera y disfruto del concurso como una niña chica, entonces no tengo quejas.