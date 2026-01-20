Paco Martínez Mora (coro 'Café Puerto América': "Las mujeres ponen más entrega y prestan más atención en los ensayos que los hombres"

Un todoterreno del Carnaval y del mundo del tango. Se llama Paco Martínez Mora y esta noche ha soplado en el Falla las velas de su 25 cumpleaños como autor. Ese es el número de coros que ha traído al coliseo de Fragela desde que se iniciara en 1997 con 'Los cromos'. Antes había formado parte de buenos coros de la peña La Salle Viña como 'Los caballitos que suben y bajan' (1983), 'Casanova' (1984) o 'La plastilina' (1986).

Este año su apuesta ha sido 'Café Puerto América'. Al acabar la actuación, Martínez Mora, salía del escenario "con muy buenas sensaciones porque el coro ha sonado bien". Destacó la entrega de las mujeres, "que ponen mucha entrega y prestan mucha atención en los ensayos, más que los hombres. Quizás algunas suplen la inexperiencia con la disciplina".

Después de toda una vida afinando coros con voces masculinas, este es el segundo año que el grupo el mixto. ¿Es más complicado de afinar que uno íntegro de hombres? "Sí, esto tiene un trabajo horroroso. Llevamos un coro con cuatro voces: el tenor de la mujer, el tenor del hombre que es la segunda de la mujer, la segunda tradicional del hombre y los bajos", explicó.

El grupo este año "ha sufrido una importante mejora, sobre todo en las voces femeninas". ¿Ha llegado Martínez Mora al coro mixto para quedarse? "Mientras que vaya bien y estemos a gusto, desde luego. Lo importante es pasarlo bien y hemos creado una familia", destacó.

El año pasado, con 'Los malhablao', Martínez Mora vivió su mayor palo carnavalesco, quedándose por primera vez en la preselección. "Esperemos que este año tengamos más suerte", señalaba para finalizar.