Orgullo andaluz en el Falla durante la final del COAC 2025

Cádiz/El templo del gaditanismo se rinde este 28F al espíritu de la arbonaida. Y es que el orgullo andaluz viste al Gran Teatro Falla de Cádiz, y al público de la Gran Final del COAC 2025, con la blanca y verde que cuelga de los palcos y que abraza a varios de las asistentes a la última de las sesiones del Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas.

Orgullo andaluz estético y ético. Así lo asegura María Jesús Furco, una de las aficionadas que no ha dudado en tomar la bandera oficial de nuestra Comunidad Autónoma como tipo para su "cuarta" Gran Final. "Es que nosotras estamos orgullosas de ser andaluzas. Mira, de hecho, me llamaron hace poco de una encuesta del CIS preguntándome por las banderas y, mira que a mí no me gustan, no me siento cómoda con esos símbolos, pero reconozco que con la bandera andaluza no me ocurre eso. Me siento muy identificada", explica la gaditana de Cádiz capital "exiliada" en San Roque, ríe.

María Jesús viene con su amiga Oli Roa, también portadora de otra blanca y verde en su vestimenta y que comenta que "lo único que nos da coraje es que la gente de fuera piense que por ser andaluza tenemos que ser todos graciosos, eso da mucho coraje", dice la viñera que ahora vive en el barrio del Balón. Eso sí, ambas no quieren terminar la conversación sin expresar su alegría tanto "por estar un año más en una Gran Final" como por el reconocimiento que el Gobierno andaluz le ha otorgado a Manu Sánchez, "la mejor medalla de Andalucía que podíamos tener", acuerdan.

También en el patio de butacas, los jóvenes Pablo Leal e Ignacio Martínez lucen los colores de la blanca y verde, pero tuneados en un tipo de superhéroes. "Lo teníamos clarísimo, había que venir disfrazados, por supuesto, y un 28F pedía superhéroe andaluz", explican los aficionados de El Puerto que, como asevera Martínez, "no es pose, nos sentimos muy andaluces, y te lo dice uno que ha vivido fuera y eso hace mucho", explica.

Estos aficionados están además "contentísimos" porque están viviendo su primera Gran Final. "Es que las entradas estaban para nosotros. Iba yo para clases y, de repente, me veo como gente en la puerta del Ayuntamiento y a la Policía poniendo vallas y allí que me puse. Llamé por teléfono a Ignacio y él me confirmó que por twitter había visto que eran las entradas para la Final. Así que me quedé y me puse en la cola", se congratula Pablo.

Orgullosos andaluces, orgullosos gaditanos, orgullosos carnavaleros que esperan, "¡hombre, claro!", recibir orgullosas coplas a todas sus patrias.