Onda Cádiz se vuelca en la retransmisión de su vigésimo Concurso de Agrupaciones Carnavalescas

La radiotelevisión municipal Onda Cádiz ha presentado la programación con la que pretende acercar a la ciudadanía la celebración de la fiesta grande gaditana que arrancará este fin de semana con el primero de los actos gastronómicos el sábado y el inicio del Concurso de Agrupaciones el domingo.

En el hall del Teatro Falla y con casi todo el equipo de profesionales que dan la cara durante estas retransmisiones, unos rostros de sobra conocidos y que repetirán durante la presente edición, la gerente Raquel Vázquez ha destacado que la cadena celebra este 2026 de una manera "muy especial" con su vigésima cobertura del Concurso.

En esta retrospectiva histórica, a la que harán alusión durante el presente Carnaval, ha querido recordar Vázquez a aquellos primeros presentadores de Onda Cádiz Televisión, con Eduardo Bablé y el célebre Paco Rosado llevando la voz cantante de aquellas retransmisiones, "que estuvieron presentes en el primer Carnaval y deben estar hoy y ser nombrados en este aniversario porque dieron el pistoletazo de salida para que Onda Cádiz participe de esta retransmisión".

Desde los primeros años en los que solo cubrían la fase de preliminares, pasando por la cobertura de todo el Concurso íntegro desde 2019, "cada año hemos ido reforzando y adaptando nuestros recursos al interés de la fiesta, con los avances técnicos y la mejor calidad de imagen, sonido y contenidos".

Enrique Miranda, Miriam Peralta, que compaginará una vez más su labor con la presentación en sala de las agrupaciones de adultos, al igual que le tocará el turno a Macarena Jiménez en la cantera, Laura Jurado y Pepe 'El caja' continuarán con sus funciones durante la presente edición, con Mayte Huguet y Carmen Mas haciendo lo propio en las sesiones de los más jóvenes.

Una de las novedades que presenta la radiotelevisión municipal es la vuelta de la radio tras "un descanso, para volver con fuerza, mucha energía, ganas e ilusión" bajo la retransmisión de Juan Muñoz y Manolo Sánchez.

En el apartado técnico, desde Onda Cádiz recuerdan que ya el año pasado redujeron el tamaño de la cabeza caliente para que fuera menos invasiva, y este año lo harán con la steadycam, la cámara que está en escena "para captar esos momentos sublimes de la actuación" con el objetivo de mejorar la visibilidad de las personas que están en sala, además de repetir con la tecnología 4K.

Vázquez resalta el reto que supone el calendario, con cinco jornadas de doble sesión de cantera y adultos y un total de 33 días de COAC. "Recordemos que hay pocas televisiones, si no somos la única, que podemos estar en directo tantos días continuados, incluso haciendo dobletes de sesiones.

Por su parte, el director de contenidos Miguel Velasco ha subrayado que la cobertura no se limitará a lo que ocurra en el interior del Teatro Falla, sino también a lo que suceda en el exterior del templo carnavalesco con una programación que ha calificado de circular. Para que se siga hablando de Carnaval por las mañanas, el matinal de El Mirador contará con un apartado especial de hora y media dedicado al Concurso, "lo que se ve y lo que a lo mejor no se ve, con muchas sorpresas este año".

También se retransmitirán, como viene siendo habitual, los pregones de adulto e infantil, la cabalgata, el concurso de romanceros, la quema del dios Momo y nuestros habituales y cada vez más esperados especiales de callejeras.

Velasco ha destacado que "vamos a dar un salto no solo a la tevisión y a la radio, que vuelve, sino también a las redes, en las que vamos a reforzar en cuanto a difusión todos nuestros perfiles", con la aplicación móvil y la plataforma Onda Cádiz Plus "para disfrutar del COAC en directo, en YouTube y en la web, para que el espectador lo pueda ver cuando quiera y como quiera, con contenido en exclusiva y abierto a la participación para hacer la experiencia en Onda Cádiz cada vez más interactiva".

El director de contenidos ha solicitado la participación de la ciudadanía porque "en definitiva es la fiesta de todos" y a ellos es a los que quieren acercar el Carnaval, por televisión, por radio, por web, por redes, por perfiles, por nuestra plataforma, "nadie tiene ya ninguna excusa para no disfrutar de estas fiestas".

El acto ha concluido con la presentación de la promo de Onda Cádiz, un video "hecho con mucho cariño, mucho respeto" y con la participación especial de Eduardo Bablé.