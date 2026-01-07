Abre el plazo de inscripción del Concurso de Romanceros del Carnaval de Cádiz 2026

Este miércoles se ha abierto el plazo de inscripción para participar en el XLVI Concurso de Romanceros del Carnaval de Cádiz 2026, el cual se prolongará durante ocho días hábiles y finalizará el próximo 16 de enero.

Las semifinales del certamen se celebrarán entre los días 2 al 8 de febrero de 2026 en el Teatro de Títeres de la Tía Norica a partir de las 20.00 horas y el número de sesiones dependerá del número de romanceros inscritos, ha recordado el Ayuntamiento de Cádiz en una nota.

La Gran Final de Romanceros será el jueves 12 de febrero en el Gran Teatro Falla a partir de las 20,00 horas.

Las bases del Concurso de Romanceros serán las mismas que el año anterior, de manera que el certamen se celebrará en dos fases: semifinales y final, que contará con un máximo de diez participantes.

El importe de los premios a repartir durante el certamen será de 1.170 euros para el primer clasificado; 880 euros para el segundo; 600 para el tercero; 300 para el cuarto y 120 euros para el quinto. El premio al mejor cartel será dotado con 470 euros.