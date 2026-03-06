La ONCE entrega sus premios Fermín Salvochea del Carnaval de Cádiz 2026

La comparsa ‘El manicomio’, ‘Una chirigota en teoría’, el coro ‘Café Puerto América’ y la comparsa ‘Los Locos’ recibieron en la noche del jueves los premios de la 33 edición del Concurso Fermín Salvochea de la ONCE que reconoce las letras más solidarias y comprometidas del Carnaval de Cádiz 2026.

Los primeros en recibir el aplauso unánime del Teatro de Títeres de La Tía Norica fueron los componentes de la comparsa ‘Los locos’, accésit en esta edición por su letra del pasodoble ‘Si de verdad fuera el viento’, de Antonio Jesús Pérez ‘Piru’ y Sergio Guillén ‘Tomate’, que ha puesto en valor la solidaridad desencadenada en la Sierra de Grazalema por las pasadas inundaciones. Entregaron el premio la vicepresidenta del Consejo Territorial de la ONCE en Andalucía, Ceuta y Melilla, Milagros Rodríguez, y la directora de la RTVA en Cádiz, Victoria de Haro.

José Adolfo Romero, representante de la agrupación consideró “súper necesario este llamamiento a la solidaridad -afirmó- y poner la piel de gallina a la gente para conectar con ella en torno a un acto tan solidario como la respuesta que ha dado el pueblo de Cádiz a las inundaciones”.

Entrega del accésit a la comparsa 'Los locos'. / F. Ruso

Los terceros en esta edición fueron los segundos de la gala, el coro ‘Puerto América’ por la letra del tango ‘Hay un fantasma en mi casa’, sobre la realidad de la salud mental, autoría de de Ramón Manuel Ruiz y dirección y música de Paco Martínez. Recibieron la estatuilla de manos del delegado de la ONCE en Andalucía, Ceuta y Melilla, Cristóbal Martínez, y el alcalde de Cádiz, Bruno García.

Los dardos del carnaval

Manuel Zulueta, representante legal del coro, se mostró orgulloso de una letra que oculta un problema anclado en la sociedad. “Las administraciones y las propias personas tienen miedo a exteriorizarlo”, denunció. “Está bien cantar lo bonito que es Cádiz pero el Carnaval tiene que utilizar la ventana que tiene al mundo para cantar lo que entendemos que es importante”, comentó tras la entrega del premio.

Antes de ese momento, al alcalde le tocó escuchar algunos dardos en el popurrí final del coro, que encajó con diplomacia gaditana. “Él mira para otro lado y así vive mejor, él no se mete en ná, no dice ná, y así nos va, y así nos va...”, le dijeron con mucho ritmo y arte.

Pero el alcalde no perdió la sonrisa en el escenario en el momento de la entrega y se declaró encantado de esa ironía tan ácida a la salida. “Una cosa es la crítica y otra la carga y me encantan las dos cosas -declaró-. Uno como alcalde tiene que aprender de lo que se dice, son muy importantes los temas que se sacan y también debo disfrutar de esa carga porque a mí me divierte, es un estímulo y un aprendizaje continuo”, dijo el primer edil que agradeció a la ONCE por poner en valor, 33 años seguidos, la defensa de lo social en el Carnaval de Cádiz.

El tercer premio fue para el coro 'Café Puerto América'. / F. Ruso

Y el segundo premio actuó en tercer lugar. ‘Una chirigota en teoría’ por la letra del pasodoble ‘Yo que no soy de quejarme’, de Miguel Ángel Llull, y la dirección de Francisco Jesús Aragón, que reivindica la importancia del servicio de ayuda a domicilio. El director de la ONCE en Cádiz, Alberto Ríos, y el delegado de Inclusión social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía, Alfonso Candón.

La chirigota puso en pie al teatro de La Tía Norica. Aun digiriendo el éxito viral de su paso por el Falla, Miguel Ángel Llull se reconoce feliz del impacto que han tenido sus letras y su música. “Hemos querido dar un poquito de visibilidad tanto a la ELA como a la discapacidad por son temas que nos tocan de cerca de nosotros también”, explica. “Sabemos que es una trabajera y un trabajo muy duro la gente que se encarga de cuidad a domicilio, es una gran labor”, reivindica orgulloso por un premio que les hace especial ilusión porque viene de mano de la ONCE.

Y el colofón final de la gala, que presentó la periodista Mirian Peralta, se reservó para el primer premio del Fermín Salvochea 2026, la comparsa gaditana ‘El Manicomio’ por el pasodoble ‘No sé si era diferente’ con letra y música de Jonathan Pérez y dirección de Alberto Domínguez, que aborda la problemática del acoso escolar. El director general adjunto de Servicios Sociales para Personas Afiliadas de la ONCE, Andrés Ramos, y la subdelegada del Gobierno en Cádiz, Blanca Flores, fueron los encargados de entregar este segundo galardón.

Entrega del segundo premio a 'Una chirigota en teoría'. / F. Ruso

El autor de la comparsa, Jonathan Pérez, Jona, lamentó que ese bullying “tan silencioso y sibilino”, el que excluye a niñas y niños en el aula, sea un problema tan arraigado en la sociedad de hoy. “El carnaval es un altavoz para gritar todas las problemáticas sociales y políticos”, reconocía. Para la comparsa, alcanzar el cielo del Fermín Salvochea es todo un honor por el prestigio que ha ido acumulando, de forma continuada, en los últimos 33 años. “Es una forma devalorar el compromiso social y me hace especial ilusión”, reconoce. En su repertorio no faltaron las críticas descarnadas contra la situación de los cribados de cáncer de mama en Andalucía y la defensa encendida por la sanidad pública que acogió con júbilo un público entregado.

“El sentir de Andalucía”

En nombre del Grupo Social ONCE, Andrés Ramos defendió con pasión la vinculación de la ONCE con Cádiz y su Carnaval. “Es un símbolo, una bandera de Andalucía, del sentir de un pueblo, de lo que es Cádiz, un maridaje perfecto que representa los valores sociales”, reflexionó. “Es un certamen maravilloso que nos conecta con la gente que nos compra nuestros juegos sociales cada día y es una maravilla, algo que hacemos muy pegadito a la sociedad y que vamos a seguir haciendo porque la ONCE es lo que más se parece al pueblo y tenemos que estar en el Carnaval de Cádiz que representa a Andalucia”, afirmó el máximo responsable de los servicios sociales para afiliados de la Organización.

Y en nombre del Gobierno de España, la subdelegada en Cádiz valoró de forma positiva estas 33 ediciones del Concurso Fermín Salvochea de la ONCE. “Es un clásico -sostuvo-. Que se reconozca las letras solidarias y con el nombre de Fermín Salvochea que tanto nos identifica a los gaditanos, y esos valores a través del Carnaval, nos llena a todos de satisfacción y no podemos más que apoyarlo”. A juicio de Blanca Flores, la crítica política que encubre el carnaval gaditano forma parte de la propia democracia. “Hay que ponerla en práctica continuamente esa libertad expresión que fue tan golpeada en otros tiempos”, subrayó. “Hay que tomar conciencia de lo que se canta en las tablas del Falla y también en la calle trasladan con esa inteligencia de la cultura del carnaval, porque en eso se nos va la vida y nos jugamos el futuro y los políticos también deben tomar nota de todo ello”, concluyó.