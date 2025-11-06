Nuevo jurado para la cantera en el Concurso de Agrupaciones del Carnaval de Cádiz

La chirigota infantil 'Academia de Danzas de Chano Duato La Charca de los Patos' en el COAC 2025.

El Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas (COAC) de la categoría de infantiles y juveniles ya cuenta con todos los miembros del jurado que se encargará de valorar a las agrupaciones participantes, un nuevo equipo formado por el nuevo presidente, Antonio Rivas Cabañas, que sustituyó al nombrado en primera ocasión, Antonio Álvarez 'Noso', quien dimitió por motivos personales.

Los vocales que acompañaran a Rivas son Isabel María de los Reyes Gómez, María del Carmen Jiménez Barea, Laura Rivero Ramos, María del Carmen Bernal Martínez, José María Hurtado de Mendoza Fernández, Carlos Aldón Martínez, Juan Ramón Jiménez Malia y Josep Castilla. Amanda Real Guerrero será la secretaria.

El certamen de la cantera comenzará con las semifinales de la categoría infantil, coincidiendo con los fines de semana y serán los días 17, 18, 24, 25 y 31 de enero, además del 1 de febrero. La Gran Final será el 7 de febrero.

Por su parte, las semifinales del concurso de juveniles serán los días 28 y 29 de enero, y la Final, el 6 de febrero.