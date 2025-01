Novena sesión de preliminares del COAC 2025, en directo desde el Teatro Falla

La novena sesión de preliminares tendremos como plato fuerte, en su condición de cabeza de serie, a la chirigota de Antonio Álvarez 'El Bizcocho', el año pasado semifinalista con 'La última y nos vamos' y este año viene con 'Los hermanos del Buen Fin'.

También se dará en esta sesión el regreso de la comparsa de Marta Ortiz, finalista en 2022 con 'We can do'. El año pasado sacó la callejera 'Las Adolfas, una comparsita feminazi de toda la vida'. Abrirá telón el coro de Charo Quintero, en una tarde-noche con la presencia de la comparsa de Borja Romero y otra comparsa de Granada. Además llega un cuarteto de Alcázar de San Juan (Ciudad Real). Bajo el nombre 'ONG (organización no gaditana), cuarteto sin fronteras' debutará en el Concurso.