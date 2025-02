Nene Cheza: "Lo peor que le puede ocurrir a una letra es pasar sin pena ni gloria"

El incombustible Nene Cheza, con más de 40 años de Carnaval a sus espaldas, regresa hoy al Falla con su comparsa ‘¡Payaso!’, que compone junto a José Luis Zampaña ‘Zampi’. Cerrará la función para intentar mantenerse en una fase de semifinales en la que acostumbra a estar. Sobre sus expectativas y su manera de hacer Carnaval charlamos en la previa del debut en cuartos.

Pregunta.–¿Qué balance hace de la actuación de su comparsa en preliminares?

Respuesta.-Las sensaciones fueron muy buenas. Queríamos transmitir esa personalidad, esa forma de vivir, de estar, de ser del payaso, más allá del personaje que todo el mundo tiene en su cabeza. Profundizar en un personaje que no tiene por qué estar siempre de broma. Parece que el público lo ha entendido. Hemos conseguido plasmar ese punto medio entre lo más interno de la personalidad del payaso con la parte que hace sentir bien a la gente. El disfraz y la puesta en escena también han gustado muchísimo. Ahora, a mejorar en cuartos de final.

P.–¿Y de la preselección en sí?

R.–La sigo poco, la verdad. Lo que me deja mi tiempo libre, que no es mucho. Por lo tanto, no me veo capaz de hacer un balance o un juicio de alguna agrupación porque me parecería injusto.

P.–¿Y del desarrollo del concurso?

R.–Esta pregunta está siempre encima de la mesa. Realmente todos queremos cambiar algo, pero nadie ha planteado una fórmula efectiva. Todos sabemos que el concurso es excesivamente largo, pero de qué manera se controla eso. Pero si seguimos así, ¿que vamos a conseguir en el futuro, un concurso de mes y medio? Hay que sentarse durante mucho tiempo. Quizás es más largo el concurso para las agrupaciones y para el que trabaja en el Falla que para el aficionado. Es complicado encontrar el término medio.

P.–El año pasado su comparsa se vio envuelta en un par de polémicas por dos letras de pasodoble. ¿Le ha condicionado a la hora de elegir los temas?

R.–No, no, no. Hemos planteado el repertorio acorde con el personaje que íbamos a representar. Nunca llueve a gusto de todos. Y lo peor que le puede pasar a una letra es pasar sin pena ni gloria. A partir de ahí, se han cantado tantas letras que han levantado ampollas a lo largo de la historia, que una vez que termina el concurso hay que tirar hacia adelante y no pensar en el pasado. No hay que dar explicaciones a las letras. Al Falla se va a expresar ideas y denunciar cosas. Y uno es consciente de que pueden gustar más o menos, pero no me condiciona en la comparsa del año siguiente. No sería fiel a mi forma de hacer carnaval. Hay que ser valiente y luego, lidiar con las críticas que vengan.

P.–¿Interviene usted en la elección de los temas o es solo responsabilidad de Zampi, el letrista?

R.–Es todo un trabajo en equipo.

P.-Es usted de los pocos autores con una larga trayectoria que aún no ha entrado en la final desde que comenzó en solitario. ¿Es algo que le obsesiona?

R.–No, te prometo que no. Si me obsesionase quizás haría otro tipo de comparsa más de metacarnaval… hay gente que vende su alma al diablo por conseguir una final. Yo prefiero ser fiel a mi forma aunque jamás consiga entrar en la final. Yo lo he conseguido ya todo, llevo 41 años en la fiesta y en esta trayectoria me han llamado grandes autores, con los que podría haber engordado más mi currículum, pero yo he preferido ser fiel a mi forma. No voy a cantar lo que el público espera para conseguir un premio. Para mí, una final es la oportunidad de cantar una vez en el teatro de tu ciudad. Pero no va más allá. Sí, un poco de visibilidad, pero poco más. Estoy disfrutando una etapa muy bonita con mis hijos, con mis amigos, y eso no lo cambio por nada.

P.-Para ser tan constante a pesar del escaso botín en premios, hay que tener mucha afición. ¿De dónde saca cada año las ganas?

R.–Yo es que soy de la antigua escuela y veo el Carnaval de otra forma. Mamé otro tipo de Carnaval al cual le intento ser fiel. Lo que me mantiene aquí es la parte humana, la unión a mis hijos, a mis amigos, a sus familias… el año que acabe ese bienestar desapareceré y me dedicaré a mi vida personal y profesional.

P.–¿Un deseo para este concurso?

R.–Que mi gente esté a gusto, que mi gente esté feliz. Y que, aunque seamos un grupo minoritario, la gente se lo pase bien con mi agrupación.