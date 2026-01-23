Nene Cheza (comparsa 'Los pájaros carpinteros'): "El pasodoble de Adamuz lo metimos ayer"

La comparsa de Nene Cheza y El Canijo ha sorprendido esta noche cantando en su debut en el Concurso un pasodoble sobre la tragedia ferroviaria acaecida en Adamuz (Córdoba) el pasado domingo. Una letra de máxima actualidad que la agrupación ensayó en la noche del jueves. O sea, un día antes de la actuación, con el riesgo que eso supone. Cheza, al acabar la actuación, explicaba que esta copla nació "cuando El Canijo me comentó hace tres noches que quería hacer un pasodoble sobre este tema, pero alejado de la política y la polémica, enfocado en la solidaridad del andaluz. Y ayer empezamos a meterlo".

Nene Cheza decía verse afectado por una tos que lleva un mes a cuestas y que le ha jugado una mala pasada en el citado pasodoble. "No se me quita y me he tomado ya de todo. Pero bueno, he disfrutado la actuación y he percibido muchas sonrisas en el público, no solo en los cuplés. La comparsa ha transmitido ese buen rollo, ese estilo añejo como de chirigota antigua".

Preguntado por cómo ha encajado El Canijo en este proyecto de 'Los pájaros carpinteros', Cheza señaló que "ha aportado calidad y mucha frescura, sobre todo en la interpretación de los cuplés, que nos ha dado una masterclass". Aprovechó para recordar que "he tenido mucha suerte con los letristas que he tenido, primero con Quiñones, luego con Chapa y Zampi y ahora con El Canijo. He sido bastante afortunado. Pero El Canijo, aparte de su calidad extrema, nos ha traído ese toquecito más chirigotero con los cuplés que nos ha ayudado muchísimo".