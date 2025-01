Nandi Migueles: "Hemos encontrado el equilibrio entre la esencia del coro de Los Niños y las ideas de Riki Rivera y El Tomate"

Hace 41 años que Nandi Migueles se dedica a hacer coros, desde que debutara en 1984 con 'La vida es sueño', aquel joven proyecto nacido en la desaparecida peña La Atlántida, que estaba en la esquina de las calles Torre y Encarnación. Y con tantos carnavales en la mochila no le queda otra que reciclarse, "porque aunque llevemos tantos años los autores no tenemos la verdad absoluta". De ahí que este año, junto a su hija Inés, se haya apoyado en otros dos autores como el cantante gaditano Riki Rivera y un todoterreno de la fiesta como Sergio Guillén 'El Tomate'.

"Estoy muy contento", declaraba tras actuar su coro, 'La desafinada', abriendo la séptima sesión de preliminares del COAC 2025. "Hemos encontrado el equilibrio entre no perder la esencia del coro de Los Niños y la incorporación, con nuevas ideas, más flamencas, más comparseras, de Riki Rivera y El Tomate. Y creo que lo hemos conseguido", aseguraba mientras recibía los abrazos de los componentes, algunos de ellos siempre junto al autor desde mediados de los 80.

A juicio de Migueles "el grupo, gracias a las nuevas incorporaciones, ha sonado mejor que el año pasado. Llamándose 'La desafinada' no podía ir mal cantado, si no sería para matarnos (risas)". Reconoció que han cantado "letras de preselección y conforme avance el concurso iremos progresando. Espero lo mejor de este concurso y vamos a por todas".

En una cuarteta del popurrí deja caer que está pensando descansar para 2026. "Sí, está cerca un parón. Y no por hacer Carnaval o hacer el coro en sí, si no por lo que me suponen los ensayos. Todos los días llegar a casa cerca de las doce, perderme partidos de Champions.... Vamos a ver qué pasa en este concurso, pero me estoy pensando hacer un descanso", admitió por último.