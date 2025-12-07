Nace 'La fábrica del Carnaval', una plataforma de venta online para la gran fiesta de Cádiz

Ha nacido en Cádiz La fábrica del Carnaval, una plataforma online para la venta de merchandising con el objetivo de “intentar que se quede buena parte de la industria aquí”. Mario Mangano y Rómulo Durán, cada uno con su historia detrás, son los que han impulsado esta idea. Mangano, diseñador gráfico de muchas agrupaciones, cocreador de la marca ‘Gadita, y Durán, empresario relacionado con el merchandising, que trabaja para artistas como Quevedo, Álvaro de Luna, Nicki Nicole o Bizarrap, y además organiza eventos.

“Cualquier agrupación puede encargarnos el merchandising o recibir asesoramiento sobre ello. El diseño puede ser nuestro o bien ya realizado por las agrupaciones”, explica Mangano.

“Tenemos la ventaja de que podemos fabricar unidades, no hace falta una tirada mínima de cualquier producto. Habrá ventas cruzadas, como en Amazon”, añade.

Será una marketplace con tiendas en la plataforma, donde las agrupaciones puedan vender su merchandising. “Damos soporte a todas las que quieran estar para vender sus productos, aunque no los fabriquemos nosotros. Sin coste alguno para las agrupaciones, con un porcentaje de beneficios acordado entre ambas partes”, apunta Mangano.

La plataforma está abierta a todas las agrupaciones, adultas o de la cantera, romanceros, callejeras… “y para que los artesanos también puedan vender ahí sus creaciones”.

Ya está la web su fase inicial, lafabricadelcarnaval.es. “Nosotros nos encargamos de recoger los pedidos, hacer los envíos y del servicio postventa”, apostilla Mangano, que destaca la “buena acogida” quie de momento ha tenido la idea.

“Ya nos hemos sentado con varios autores y representantes de agrupaciones importantes. También tenemos previstas colecciones de Carnaval vintage”, destaca. En la página se encuentran por ahora artículos de la chirigota ‘Caimán’ de Juan Manuel Braza 'El Sheriff', que fue tercer premio en 1994, de la comparsa ‘Entre rejas’ de Antonio Martín, primer premio de 1985, del coro de Los Estudiantes y de la comparsa de Palmi Santander.

Camisetas, azulejos, totebags, lanyards, sudaderas, tazas, chapas… ya esperan a los más entusiastas seguidores del Carnaval de Cádiz.