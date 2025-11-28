El II Premio Artesanía del Carnaval de Cádiz de COAC 2026 ya está en marcha

En la línea inaugurada el pasado año, donde se dio "un impulso" a la visibilidad del trabajo de los artesanos participantes en el Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas (COAC), desde el Ayuntamiento de Cádiz se vuelve a convocar el Premio Artesanía del Carnaval de Cádiz. Así, en la Junta de Gobierno Local de este 28 de noviembre se han aprobado las bases para este certamen.

"El año pasado funcionó muy bien con lo que vamos a mantenerlo de cara a este año", ha aseverado el alcalde de la ciudad, Bruno García, que ha recordardo las tres categorías principales del premio, Arte y caracterización, para reconocer el mejor trabajo relacionado con el maquillaje, peluquería y caracterización de los componentes de las agrupaciones; Maestría del vestuario, para la confección de las prendas, trajes y complementos más destacados del Concurso; y Escena perfecta, a la mejor escenografía.

Los premios, como en la edición del pasado año, serán fallados por el propio jurado del COAC y cada uno de ellos está dotado con 3.000 euros.

Los profesionales que fueron premiados el pasado año fueron Las Coquetas Estéticas en Arte y Caracterización al mejor maquillaje y peluquería por su trabajo en la comparsa 'Albarracín, la aldea escondida' (El Bosque); Artevida Factory, a Mejor Vestuario, por el tipo de la comparsa 'Los del otro barrio', (Cádiz) y Artedeba tematizaciones S.L. a mejor Escenografía por su propuesta para la comparsa 'DesoBDC' (Cádiz).