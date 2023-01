No será museo, será La Casa del Carnaval de Cádiz

La Casa del Carnaval, que no museo. Así se llamará el centro de interpretación de la fiesta gaditana en el antiguo Palacio de Recaño. En la mañana de este miércoles, el alcalde José María González 'Kichi', la concejala de Cultura y Fiestas, Lola Cazalilla, y el concejal de Presidencia, Paco Cano, han presentado el nombre oficial y la marca que representará al equipamiento, creada por la empresa Cultural Media, encargada también del contenido que se podrá disfrutar en un espacio que, como señaló el alcalde, estaría listo en la próxima primavera. “El mes de abril puede ser un mes apropiado”, destacó.

Kichi destacó que esta acción supone “un nuevo paso en uno de los proyectos más bonitos que tenemos, a punto de cristalizar”. Advirtió además que “la palabra museo no era del todo correcta, porque entendemos que no se puede encerrar el carnaval en unas paredes. No será una colección de maniquíes con tipos o libretos, será una experiencia que cada visitante vivirá a su forma”. Algo así como “un punto de encuentro de aficionados, que para eso el Carnaval es como la casa de todos”.

El regidor adelantó que el cobro de una entrada para la Casa del Carnaval “carece de sentido sobre todo para la gente de Cádiz, porque habrá gente que vaya a la Casa y no vaya a ninguna exposición. A un espectáculo, o a los espacios comunes ya sea la tienda o la cafetería, que será como un bache de Carnaval”. Incidió en que “para la ciudadanía de Cádiz no tiene sentido cobrar una entrada, porque el Carnaval no es patrimonio de nadie, es algo libre”. Sí se cobrará a “la gente que no sea de la ciudad para ayudar al sostenimiento económico de la Casa”.

Cazalilla recordó que tras la certificación de las obras de iluminación, que ha culminado la obra civil del palacio, “la museografía es el último paso” para un equipamiento “que recogerá la esencia del Carnaval y será vivo y dinámico”. Calificó al logotipo de “transgresor” con la intención de que sea “un sello reconocible” y a caballo “entre la tradición y la vanguardia”. Para la edil, será una casa con todo lo que ello conlleva: “reposar, acoger, estudiar y resurgir”.

Paco Cano destacó la labor de Cultural Media, que ha trabajado “no solo en la musculatura de la Casa del Carnaval sino también en su epidermis”. Aseguró que será “un referente internacional y un centro neurálgico del devenir diario de la ciudad”, amén de un “puntal básico” de cara al posible y esperado reconocimiento de la Unesco hacia la fiesta gaditana como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad”. Cano apuntó que será “la ciudadanía” quien otorgue el “hilo vital” a esta Casa del Carnaval.

Por parte de Cultural Media Israel Sousa ensalzó el “trabajo colaborativo” llevado a cabo por esta empresa madrileña, con la participación de los gaditanos Javier Osuna y David Monthiel. “Es un proyecto muy ambicioso por parte del Ayuntamiento de Cádiz y la propia rehabilitación del edificio ya es impresionante”. Añadió que su equipo ha querido “generar una marca de una manifestación que es Patrimonio Inmaterial”, pretendiendo “que todo el mundo sepa que se trata del Carnaval de Cádiz cuando vea el logotipo”.

Sousa explicó que se trata de una marca “fuera de normativa como es el propio carnaval”, con un diseño “moderno pero siempre bajo la base de la tradición, como forma de recoger este patrimonio y proyectarlo al futuro”. Y con referencia a un proyecto museístico que contará “con las últimas tecnologías para acceder a los contenidos, siendo cada visita personalizada”.