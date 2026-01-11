Muere José Antonio Flores 'El Ensaladilla', Antifaz de Oro del Carnaval de Cádiz

El inicio del Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas (COAC) 2026 ha arrancado con una mala noticia para el mundo del Carnaval cuando se ha conocido el fallecimiento de José Antonio Flores Pérez 'El ensaladilla'. Ha sido muy cerca del Falla, en el hospital San Rafael, debido a una insuficiencia cardíaca tras arrastrar desde hace años una larga enfermedad.

Este veterano carnavalero veterano fue integrante de la orquesta de coros de la peña La Salle Viña como 'Los pájaros', 'Takatá chin-chin pom-pom' o 'Bátmonos que nos vamos'. También salió en coros de Julio Pardo y Antonio Rivas como 'La tienda la Cabra', 'El coro' o 'La Gaditana'. Tiene además en su haber la autoría de un buen número de coros, algunos de ellos de la cantera.

José Antonio Flores estaba ensayando hasta hace unos días con el coro de José Manuel Valdés, Cesáreo López Díaz y José Manuel Martínez Sierra, este año llamado '¡Qué pechá de paja!'. El año pasado salió en el mismo grupo, llamado 'Este coro es la polla'.

En el año 2024 le fue concedido el Antifaz de Oro del Carnaval de Cádiz debido a su extensa y exitosa trayectoria en la fiesta.