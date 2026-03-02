El monaguillo de la chirigota del Yuyu, mejor figurante del COAC 2026

Un nuevo galardón para el mundo del Carnaval de Cádiz. Discos El Melli y Churrería La Guapa han creado el I premio Paquito del Mentidero al mejor figurante del COAC 2026. Y este ha recaído en Martín Mora, el simpático monaguillo que, muy en su papel, se mantenía firme durante las actuaciones de la chirigota del Yuyu, 'Los que van a coger papas', en el Gran Teatro Falla. Aun así, se arrancó con un bailecito de arte en una de las funciones, lo que provocó un gran jolgorio entre el público.

El pequeño Martín es hijo de Susana Dávila y de uno de los componentes de la chirigota, Javi Mora. Lució la vestimenta de monaguillo y escapulario con logotipo del Gran Teatro Falla con mucho empaque.

Este premio se entregará durante la gala 'Lo mejó de lo mejón' que celebrará la Asociación de Autores del Carnaval de Cádiz en una fecha aún por determinar, presumiblemente la próxima primavera. Lleva el nombre de Francisco Moray Velatta 'Paquito del Mentidero', personaje popular y muy querido que se significó por acompañar como figurante a muchas chirigotas en el Concurso de Agrupaciones del Gran Teatro Falla. Paquito falleció el 1 de septiembre de 2023.