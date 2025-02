Moisés Camacho: "Espero que este libro sea un efecto llamada para que vengan a escuchar coplas"

Escribir un libro titulado ‘El Carnaval de Cádiz’ no es una tarea simple. Siglos de historia y una dimensión nacional labrada a golpe de coplas hacen de esta fiesta un movimiento con numerosas aristas, con mucho que contar y explicar. La editorial Almuzara quiso apostar por esta temática y le encargó la obra al gaditano Moisés Camacho Ortega, doctor en Artes y Humanidades por la Universidad de Cádiz, autor de artículos de investigación y monografías, y autor carnavalesco de chirigotas como ‘Los de gris’ (2013) y ‘Hoy no me puedo levantar’ (2014). El resultado es un manual sobre el Carnaval gaditano que alcanza las 360 páginas

“En un principio me dio mucho respeto, ¿qué escribo yo sobre algo tan genérico y que tantos campos tiene? Era difícil abordarlo y decidí darle la estructura que tiene, no solo contando la historia del Carnaval sino un poco más, desde mis vivencias como autor y darle una visión global. Para que sea un libro que lo pueda leer tanto quien no tiene ni idea del Carnaval como una persona que sepa”, explica Camacho.

Estamos ante un libro en el que “se aportan cosas muy curiosas de la historia del Carnaval sobre las que me ha documentado mi hermano Kiko. Me he apoyado mucho en él, para mí es un referente en cuanto al estudio del Carnaval y su historia”.

En este libro se puede leer cómo se afronta una agrupacióm y su proceso creativo. Cómo se viven el COAC y el Carnaval en la calle. “Cada época histórica se acompaña de letras relevantes, escogidas según mi gusto, aunque hay muchas conocidas”, apostilla el autor.

La obra recoge un apartado con reseña de los grandes autores del Carnaval, desde El Tío de la Tiza a Manolo Morera, pasando por Cañamaque, Fletilla, Paco Alba, Antonio Martín, Manolo Santander o Juan Carlos Aragón.

‘El Carnaval de Cádiz’ expone además de su historia cuáles son las modalidades de agrupaciones, explicando las voces, la afinanción, el tipo, los instrumentos e incluso lo que es un local de ensayo.

El postulante, el director, el proceso de creación y montaje de una agrupación, los diferentes colectivos carnavalescos, la irrupción de los grupos callejeros, los pregones, los exornos o los eventos gastronómicos son algunas de las peculiaridades de la fiesta en las que el autor se ha detenido.

Moisés Camacho explica que lo que más le ha costado ha sido la labor de síntesis. “Porque de información tenía para dar y regalar. He intentado que esté todo el Carnaval representado. Creo que es un buen compendio”, destaca.

Estas creaciones tan extensas y ambiciosas sirven siempre para descubrir algo o reafirmarte en lo ya conocido. “Sobre todo me ha enriquecido lo que aporto que me pasó mi hermano, la parte de investigación del Carnaval de antes de la guerra civil. Hay muchos datos que me han sorprendido”, admite Camacho.

Moisés Camacho espera que este libro, que se está vendiendo mucho fuera de Andalucía, según le trasladan desde la editorial, “sea un efecto llamada para venir a escuchar coplas y no a hacer botellón, pues he intentado dejar claro lo que verdaderamente es el Carnaval de Cádiz”.