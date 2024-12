La lucha feminista en el Carnaval de Cádiz, en un libro de Marta Ortiz

Cádiz/Las mujeres que han sido capaces de alzar la voz en el Carnaval de Cádiz, un espacio tradicionalmente masculinizado, se convierten en el foco del debut literario de la profesora de danza y carnavalera Marta Ortiz Deusto que este 20 de diciembre publica Las ausentes.

En este libro, donde el Carnaval se explora no sólo como una festividad, sino como un escenario de lucha, libertad y reivindicación feminista, la autora entrelaza sus vivencias personales con la propia historia de las mujeres en esta manifestación cultural invitando al lector a reflexionar sobre la igualdad de género y el derecho de las mujeres de ser protagonistas en una sociedad que en muchas ocasiones las ha relegado a un papel secundario.

Las ausentes, donde la escritora opta por firmar como Mar Muñoz (Mar, como siempre ha sido en su casa, y Muñoz, el primer apellido de su abuela, que para la autora ha sido como una segunda madre), está publicada por la editorial Macnulti y cuenta con el prólogo de la relevante filósofa feminista Ana de Miguel.

"Este es un libro sobre la historia reciente del Carnaval. Un libro que muestra la creatividad, el genio y el ingenio de un pueblo que todos los inviernos anda buscando comparsas para expresar la autoconciencia del año: qué es lo que nos ha importado, emocionado, dolido y defraudado. El carnaval de Cádiz, una especie de estado de la humanidad desde una esquina a la orilla del Atlántico", escribe, de echo, De Miguel en el texto que enmarca el primer libro de la gaditana, autora de aquella inolvidable comparsa 'We Can Do... Carnaval' (2022) que opta por un enfoque "fresco y valiente", como reseñan desde su sello editorial.

Marta Ortiz Deusto (Mar Muñoz) nació en Cádiz el 27 de enero de 1988. Con una trayectoria que abarca desde el arte de la danza hasta el compromiso social, se formó en Magisterio de Música, Psicopedagogía, y cursó estudios profesionales en Danza Española y Flamenco. Su carrera artística la llevó a recorrer escenarios internacionales en países como China, Japón, Estados Unidos y Alemania.

En 2022, Marta marcó un hito al convertirse en la primera mujer en la historia del Carnaval gaditano en llegar a la final de la modalidad de comparsa en el Concurso Oficial de Agrupaciones (COAC) con una propuesta escrita y musicada por ella e interpretada por un grupo de catorce mujeres. Su comparsa feminista es un ejemplo de cómo el arte puede ser un vehículo para desafiar el orden patriarcal y promover un discurso inclusivo.