Mirian Peralta, la voz del COAC 2025: "Me honra romper ese pequeño techo de cristal"

Pregunta.–¿Cómo afronta la nueva tarea de ser la voz del COAC 2025?

Respuesta.–Con enorme responsabilidad. Voy a relevar este año a alguien sin el que es difícil entender el concurso porque lleva acompañándonos con su voz más de tres décadas, entonces pues imagínate la papeleta. Es muy bonito que confíen en una para esa función y además, todo el cariño que despertó el anuncio, pero es una responsabilidad y un reto importante porque el que se ha ido jubilado ha puesto el listón muy alto.

P.–¿Le ha dejado Eduardo Bablé algún consejo para afrontarlo?

R.–Se lo he pedido y me ha dicho que no lo necesito. Se puso terco, me mandó un mensaje super cariñoso y me dijo que le había encantado la elección y que no necesitaba ningún consejo. Le dije que le admiraba y él me contestó que él a mi también. Así que no ha querido darme ninguno. “Que tú sabes hacerlo”, me dijo, así que yo le agradezco la confianza, pero bueno, tampoco habría estado mal algún consejillo

P.–Él nos contaba en una entrevista en 2024 que se llevó algunos palos por calificar de buena o bonita tal o cual agrupación a la hora de presentarla y al final optó por ser más parco en la presentación para evitarlo.

R.–Sí, yo también puedo aplicar esa misma percepción en la televisión. Nosotros en un principio traíamos invitados para comentar las agrupaciones y dejamos de hacerlo porque la gente se molestaba. Si había algún comentario un poco más exagerado en positivo hacia alguien, en privado se interpretaba como un trato de favor; si había alguna crítica, el que era objeto de esa crítica se cabreaba… El carnaval es un mundo susceptible, se vive con mucha tensión, todo el que está en el concurso lo vive con mucha intensidad y muchas veces pues se miden mucho las palabras, así que entiendo perfectamente la reflexión de Eduardo y que adoptara ese mecanismo porque yo lo he vivido también en el concurso durante la retransmisión. Así que yo voy a seguir su ejemplo, que él lo ha hecho estupendamente. Sí anticipo que me prestaré, que ya he recibido alguna llamada de alguna agrupación que quiere algo en particular porque es alusivo a alguna idea y me piden que entre en el juego por así decirlo, y que me prestaré a lo que me soliciten que es algo que también hacía por otra parte Eduardo.

P.–Algo que no le pilla de nuevas porque lleva muchos años siendo una de las figuras más visibles del Carnaval. ¿Cuántos años lleva de retransmisión?

R.–Desde 2008, un montón de años (risas). Desde 2008 ininterrumpidamente salvo 2012; (cuenta los años) esta es mi retransmisión número 16, quitando 2012 y 2021 que no hubo concurso por la pandemia, aunque hicimos una retransmisión que nos inventamos del palco del Falla, pero no hubo concurso.

P.–Imagino que al estar compaginando tareas con Onda Cádiz, la presentación en sala se hará desde el propio palco en el que hacéis la retransmisión

R.–Sí, imagina bien. Yo tengo que confesar que lo sabía desde antes de que se hiciera público, me avisaron con bastante antelación porque precisamente había que estudiar con el equipo técnico de Onda Cádiz y con la dirección gerencia que fuese viable alternar ambas funciones. Estoy bastante tranquila porque los técnicos, que llevan más tiempo que yo, desde 2006 por lo que van a hacer 20 retransmisiones, me apuntaron todas las claves y formas y yo lo vi claro también en esa reunión técnica.

P.–¿Y que Enrique Miranda no le quite el micrófono para presentar también lo tenéis estudiado?

R.–(risas) Pues no lo sé. No, no, no, él es muy prudente y sabe que me toca a mi. De hecho él va a tener un papel muy importante porque él es el que me va a dar pie, a él le toca darme el paso y hacer la indicación para que el micrófono se abra en sala y pueda hacer la presentación. Intentaré ponerme más seria, no sé si me saldrá, no prometo no reirme con algunos nombres que he visto que son puñeteros y que los tengo marcados en rojo en el calendario (risas). Tendré que hacer un ejercicio grande de contención para decirlo con toda la seriedad (risas) y si no que me perdonen. Bueno, cada uno tiene su carácter y Eduardo también hacía sus chascarrillos y yo, a ver cómo me salen nombres bastantes curiosos como 'Voces esmayadas' o 'Este coro es la polla', por decirte alguno que me viene.

P.–¿Que una voz femenina se escuche en la presentación en sala es un paso más para que el papel femenino vaya cobrando importancia en un carnaval tan masculinizado?

R.–Yo creo que sí, y además puedo reconocer que me consta que es uno de los factores que desde el Ayuntamiento querían en ese relevo, el darle más voz a la mujer. Y me honra que hayan pensado en mí para ese papel y poder aportar a romper a ese pequeño techo de cristal. Yo creo que también va siendo reflejo de lo que va siendo una realidad. En la prensa, por ejemplo, por pensar en nuestro gremio, hay cada vez más compañeras, en el inalámbrico son absoluta mayorías las mujeres, entonces cada vez hay más periodistas, más conductoras, más trabajadoras de los medios de comunicación que hacemos seguimiento a la cantera… No deja de ser un reconocimiento de algo que ya está ahí y que nos ayuda a conquistar otros terrenos más amplios y ampliar esas fronteras y conquistarlas para la igualdad de género. Oye, un honor poner esa pequeña pica.