90 minutos de excelso juancarlismo

Hora y media para reafirmarse o para descubrirlo. Hablamos de Juan Carlos Aragón. La película documental 'Palabra de Capitán' ha sido todo un reto para su director, Nacho Sacaluga, y su equipo. Principalmente por las dudas de su acogida allende Cortadura. “Nos ha sorprendido el impacto de la película en cines, sobre todo fuera de Cádiz. Sabíamos que el tema tenía un calado muy profundo entre los aficionados de fuera, pero en esta era Covid en la que la gente no va al cine no esperábamos esta repercusión”, reconocía este jueves Sacaluga tras el pase privado para la prensa en los multicines El Centro. Por la noche tendría lugar el estreno absoluto en el mismo sitio. La cinta, avisaba el director, “no es una recopilación de su obra, sino que su obra está al servicio de la narrativa, del guión”. Y una conclusión clara después de más de un año de trabajo: “Juan Carlos Aragón es mucho más que Carnaval”.

Estremece y entretiene a partes iguales. Y uno se va de la sala ratificando que ha compartido espacio y tiempo con un genio del Carnaval, una mente única. La película fue grabada entre finales de julio y mediados de agosto de 2019. “Dos meses después de la muerte, con todo muy reciente. Por eso no vamos a tener vidas para agradecer a Luisa, su mujer, y a Juan, su padre, la generosidad que nos mostraron en esos momentos tan duros”, reconocía Sacaluga. Ahí están los momentos más emotivos e incluso desgarradores. La vida más allá del Carnaval, el Juan Carlos esposo e hijo.

Sacaluga destacó que 'Palabra de Capitán' recoge “dos dimensiones: para aquellos que conocen profundamente su obra y para aquellos que la desconocen totalmente”. Y después de un elaborado trabajo ha descubierto que el autor del Credo carnavalesco “en lo personal era tremendamente generoso y cariñoso y en lo profesional, no solo dejó su talento, sino la necesidad de compartir su obra”. ¿Qué tenía Juan Carlos Aragón de especial? Sacaluga dijo que coincidía con la apreciación de Joaqui Revuelta. “Más bien qué no tenía: miedo. Eso era un valor diferencial con respecto a sus compañeros del Carnaval”, apuntó.

A destacar la participación de artistas de la talla de Manuel Carrasco, Vanessa Martín, India Martínez, El Kanka, Javier Ruibal o David de María. Según Virginia del Río, coguionista del documental, “con ellos hemos intentado dar a la película esa universalidad que tiene Juan Carlos”. Estos cantantes interpretan piezas de Aragón e incluso algunos exponen cómo ha influido el llorado autor en sus propias creaciones. De igual manera muestran sus testimonios El Selu, Martínez Ares (autor del tema de los créditos finales), chirigoteros de 'Er Chele Vara' como los hermanos Calixto y Juaqui Revuelta y Mario del Valle, y Vicente Lázaro 'Lali', director de algunas de sus comparsas. También, entre otros, aparece un profesor de Juan Carlos, José María Vinardell, que le dio clases en el IES Rafael Alberti “cuando llegó rebotado de Salesianos”, o su gran amigo Nico Montero, que además le brinda una canción en la película.

A 'Palabra de Capitán' no paran de salirle novias por toda España. “También la vamos a llevar a Tenerife”, afirmó Sacaluga. Hasta el momento, con 2.500 entradas ya vendidas, más de 25 cines de todo el país y más de 20 localidades disfrutarán de esta semblanza de un mago de las palabras, que sobredimensionó lo puramente carnavalesco.