Miguel Ángel Llull: “Traemos una chirigota muy diferente a la del año pasado, con un personaje más abierto”

Miguel Ángel Llull Segura empezó en 1997 en una comparsa infantil de Puerto Real llamada ‘Ebrando la enea’. En adultos salió con Yuyu en ‘Air con el carair’ y ‘Los emires’, y luego con el Canijo desde 2011 a 2018. Además, fue comparsista en ‘Los quinquis’ de Vera Luque en 2022. Como autor hizo mucha cantera y desde hace una década tiene más o menos el mismo grupo, en el que empezaron escribiendo con él Vitote padre, Miguel Ríos o el Piru y Moncho el de Vera Luque colaborando. Estos últimos años escribe junto a David Verde ‘El Bata’, nieto del recordado Miguel el Mellao. Traen para la función final ‘Quien guarda, halla’, la última chirigota que cantará en las preliminares.

Pregunta.–¿Cuáles son las sensaciones antes de cantar?

Respuesta.–Buenas. Estamos contentos. En los ensayos familiares ha gustado la chirigota. Un poco hartos de esperar, la verdad. Es la segunda vez en dos años que nos toca el último día.

P.–¿Y cómo se lleva la espera?

R.–En Navidades se está más tranquilo pero empieza el concurso y la espera se hace larga. Y cansa. Además, pendientes de que no te pisen letras. Por eso dejamos un poco parado el tema de los cuplés. Hicimos algunos de los que no son pisables y ahora estamos haciendo más. Cantar el último día no me gusta. Espero que todo el mundo nos escuche con atención solo por haber sido lo que fuimos en 2024. Al día siguiente empiezan los cuartos y no hay recorrido para saborear a la que canta la última. Espero que no ocurra eso.

P.–¿Se mantiene el mismo grupo?

R.–Prácticamente sí. Solo hay dos cambios. Salen del grupo dos por motivos laborales.

P.–Y el mismo coautor, David Verde.

R.–Me está echando un gran cable para temas de humor, la verdad. Está ahí pico y pala. Y Paco Aragón, que salía con El Canijo, este año es el director y está aportando cosas. Es bueno hacerla entre todos. El grupo es de categoría, todos muy enchufados.

P.–¿Cómo asumió quedarse el año pasado justo a las puertas de las semifinales, en el puesto 11, con ‘Los super-ego’?

R.–La verdad es que era algo que podía ocurrir. Sabíamos que podíamos estar ahí cerca. La idea hizo gracia, pero era quizás mucho metacarnaval. Pensaba quedar el 13 o el 14 y al final fue el 11. De alguna manera esperábamos quedarnos fuera, aunque siempre queda esa cosita que te hace escuchar con nervios el fallo del jurado.

P.–¿Cuáles son los objetivos para este año?

R.–Nos gustaría entrar en semifinales, para qué engañarnos. Dar otro pasito es una ilusión que tenemos, aunque este año está la cosa durilla. Están las chirigotas del año pasado y además han vuelto cuatro punteras. Pero la esperanza no nos la quita nadie.

P.–¿Qué se va encontrar este jueves el público del Falla con ‘Quien guarda, halla’?

R.–La chirigota es muy diferente a la del año pasado, que era más localista, con metacarnaval. Mi madre, por ejemplo, no sabe quién es el Pellejo, y esas bromas sobre el Carnaval más concretas no las entiende. Esta vez llevamos un personaje más abierto para quienes no están muy metidos en el Carnaval. Hay cosas con las que la gente se sentirá identificada.

P.–Este año han regresado dos autores con los que ha salido: Yuyu y Canijo. ¿Qué le parecen estos retornos?

R.–Me ha dado alegría verlos. Los he visto muy emocionados. Los del Canijo me llamaron para salir, pero mis asuntos de familia no me permiten comprometerme con una chirigota que cante todos los fines de semana.

P.–¿Qué tipo de chirigota hace Miguel Llull?

R.–Pues no lo sé, no tenemos estilo definido. Nos adaptamos a cada idea. Lo que va saliendo.

P.–¿Cómo está viendo el nivel de la modalidad de chirigotas?

R.–Lo estoy viendo medio-alto. La mayoría viene con buen nivel, aunque no veo que alguna se haya separado de las demás. Incluso hay chirigotas que se han separado que vienen bien. Y no está pinchando nadie. A las semifinales pasan diez y yo he contado ya 13 que pueden estar ahí.