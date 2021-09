El legado carnavalesco de los 'Agüillo', a disposición de los gaditanos

Rosales Márquez y Rosales Romero, padre e hijo. Gustavo y Manuel. Los ‘Agüillo’: dos generaciones de autores que están en el olimpo carnavalesco. El legado de ambos se encuentra desde este martes en un sitio inmejorable, que no es otro que el Archivo Histórico Municipal, a disposición de la ciudadanía gracias a la donación de la familia de ambos copleros. Lola Cazalilla, edil de Cultura y Fiestas, alabó la generosidad de los familiares por donar “estas joyas del Carnaval que ya se están digitalizando para que estén a disposición de los aficionados”.

Así lo quiso Soledad Rosales, hija de Gustavo y hermana de Manuel, fallecida hace unos meses. Antes de morir pidió a su sobrina, Pilar Vázquez Romero, que el legado estuviera a disposición de Cádiz. Tras ofrecerlo al Archivo, Pilar rubricó ayer la cesión junto a Cazalilla en un acto en el que además estuvo presente otra familiar, Pilar Romero Pareja, hermana del recordado José Manuel Romero Pareja ‘El Petra’, también emparentado con los ‘Agüillo’.

El legado contiene tesoros como fotos, libretos, letras manuscritas revisadas por la censura, una quiniela de fútbol en cuyo reverso hay escrita una copla o una grabación de un ensayo de la comparsa ‘Nuestra Andalucía’ en la que se escucha el pasodoble con un trío distinto en música al que llegó al Falla, probablemente grabado en los primeros meses. El definitivo cobró más lucidez, sin duda. Según explicó José Fernández Domínguez, trabajador del Archivo Histórico Municipal encargado de la digitalización, que estuvo acompañado por el director del centro, Javier Fernández, entre los tesoros legados se encuentra una cinta de cassette con la voz de Martínez Ares cantando el cuplé de la comparsa ‘Requiebro’, en la que colaboró Manuel Rosales 'Agüillo Hijo'. Y es que muchos de los recuerdos de este coplero tienen que ver con sus aportaciones cupleteras a comparsas, principalmente a la de la peña Nuestra Andalucía, escribiendo también con Antonio Martín. Además, entre el legado hay fotos y libretos de sus grandes cuartetos.

‘Agüillo Hijo’ compuso para la historia ‘Don Mendo y sus mendas lerendas’, ‘La boda del siglo’, ‘Grandes relatos’ o ‘Dallas’, acompañado por El Peña, El Masa o los hermanos Scapachini. José Fernández apuntó que “este tipo de legados, si se quedan en casa no se comparten”, añadiendo que en la documentación recibida “hay libretos de los años 20 hasta los años 80 del siglo pasado”.

Gustavo Rosales, Agüillo Padre, engrandeció la fiesta poniendo letra a coros como ‘Los gondoleros de Venecia’ o ‘Los mosqueteros’, y chirigotas como ‘Los tacaños’, ‘Los cristobalitos’, ‘Los humoristas’, ‘Los amargaos’, ‘Los guachisnays’, ‘Los ceporros’ o ‘Los alguaciles de pueblo’. De estas dos últimas se han donado al Archivo las letras presentadas a la censura.

Pilar Vázquez recalcó en nombre de la familia que la donación “se la debemos a Soledad Rosales Romero, herencia de su padre y hermano, los dos importantes figuras de la historia del Carnaval de Cádiz. Ella me dijo muchas veces que cuando faltara yo hiciera lo que me diera la gana, y lo he hecho. La herencia ahora es para el pueblo, para los que ellos compusieron y para quienes les guste el Carnaval y su historia”.

Para finalizar, aprovechando la presencia de la edil de Fiestas, solicitó una estrella en el Paseo de la Fama del Carnaval de Cádiz ante la puerta del Gran Teatro Falla para Gustavo Rosales, Manuel Rosales y ‘El Petra’.