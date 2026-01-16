La Junta convoca el XXVIII Concurso de 'Coplas del Carnaval para Andalucía'

La Junta de Andalucía ha convocado el XXVIII Concurso 'Coplas del Carnaval para Andalucía'”. Está organizado por la Asociación de Autores del Carnaval y patrocinado por la Consejería de Turismo y Andalucía Exterior. Pueden participar las agrupaciones de categoría adulta de cualquier modalidad que participen en el Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas de la presente edición 2026.

La delegada territorial de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía en la provincia de Cádiz, Tania Barcelona, subraya que este concurso es una prueba más de la apuesta del Gobierno andaluz de Juanma Moreno por el Carnaval de Cádiz “como patrimonio cultural y turístico de nuestra tierra”, recordando que como en años anteriores las agrupaciones no precisan de inscripción previa para la participación en el certamen. El jurado valorará la copla que mejor exprese la historia, los valores, las tradiciones y costumbres de Andalucía, siendo importante la creatividad y promoción de Andalucía o cualquiera de sus territorios.

El premio de este concurso consiste en un trofeo y 6.000 euros a la agrupación que decida el jurado habilitado a tal efecto, que tendrá en cuenta la letra, la música, así como la interpretación de la misma.

Se otorgará el premio a una única copla no pudiéndose hacer mención especial ni ser repartido entre varias agrupaciones. El fallo del Jurado se dará a conocer a través de un comunicado conjunto de la Asociación de Autores y la Junta de Andalucía durante la semana de carnaval.

La comparsa de Jesús Bienvenido 'Las ratas' fue la ganadora de la edición de este premio en 2025.

Segunda edición de Coplas a la Juventud Andaluza

Por otro lado, el Instituto Andaluz de la Juventud, dependiente de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía, en colaboración con el Ayuntamiento de Cádiz, ha convocado el II Concurso de Coplas a la Juventud Andaluza. Este galardón va dirigido a las agrupaciones que, en las categorías infantil y juvenil de cualquier modalidad participan en el Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas de 2026 y se calificarán es-pecíficamente aquellas letras y coplas cuyo objeto, contenido y sentido tengan que ver con la puesta en valor de los jóvenes andaluces.

El galardón consta de dos premios, uno para la categoría infantil y otro para la categoría juvenil, y ambos suponen la estancia sufragada, desde el transporte, el alojamiento y la pensión completa, en cualquiera de los albergues de la red Inturjoven de la Junta de Andalucía para los grupos que logren hacerse con el reconocimiento.