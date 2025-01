Julio González viste de gala carnavalesca las paredes del Gran Teatro Falla

‘Carnaval de improviso. Retratos urgentes: la trastienda del COAC’ es la exposición que viste desde este miércoles los pasillos de la planta baja del Gran Teatro Falla y que estará luciendo de gala el recinto con rostros y tipos carnavalescos durante lo que queda de Concurso de Agrupaciones. La muestra, obra del jefe de fotografía de Diario de Cádiz, Julio González, ya pudo verse en la sede de la Fundación Cajasol.

Las fotografías, retratos de rostros de sobra conocidos vinculados al Carnaval, no están tomadas en un estudio sino que son el resultado de años de trabajo cubriendo la información relacionada con el Concurso por Julio González. De ahí que "están realizadas con urgencia y los medios al alcance del autor, en lugares atípicos y que no facilitan en absoluta la complicidad fotógrafo-fotografiado como pueden ser las cocinas de los bares, escaleras de acceso a camerinos, locales, peñas carnavalaescas, centros de día de mayores, garajes, tramoya y camerinos del Teatro Falla o incluso algún parque infantil de juegos, de esos con piscinas de bolas", tal y como explica su autor en un texto informativo junto a los imágenes. Una urgencia que no limita la capacidad artística y plástica que queda plasmada en estos retratos.

González argumenta que no hay producción previa ni idea preconcebida de su realización, "la mayoría de las veces ni siquiera tengo información sobre el tipo que van a vestir los componentes de la agrupación retratada ni sobre el espacio disponible para la ejecución de la fotografía misma sin molestar o ser molestado".

El tiempo, otro de los obstáculos con los que se ha encontrado el autor para la ejecución de estos retratos en lugares abarrotados, no han impedido "plasmar en el disparo el alma, no del retratado, sino del personaje que representa", concluye Julio González en su explicación. Un alma que puede verse en los tipos lucidos por personajes como Jesús Bienvenido, Antonio Martínez Ares, José Luis García Cossio Selu, Antonio Pedro Serrano el Canijo, Kike Remolino, Manolo Santander, Milián Oneto, Francisco Javier Quignón Popo, José Luis Ballesteros Love y otros tantos en una veintena de retratos convertidos ya en una obra mítica que repasa parte del Carnaval gaditano de los últimos años.